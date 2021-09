SP wil jonge leden dwingen te kiezen tussen moederpartij en Rood

Leden van Rood, de voormalige jongerenafdeling van de SP, mogen niet langer lid blijven van zowel Rood als de SP. Dat is het gevolg van het besluit van de partijraad van de SP afgelopen zaterdag om Rood te bestempelen als een politieke partij. Jonge leden die nu nog lid zijn van zowel de SP als Rood, moeten nu kiezen welk lidmaatschap ze willen behouden.

De afdeling van de SP in Weert diende hiertoe bij de partijraad een motie in, omdat het volgens de SP-statuten verboden is om lid te zijn van meerdere politieke partijen. Via de motie wordt het partijbestuur van de SP opgedragen om „actief op zoek te gaan naar leden met een dubbellidmaatschap en hun de keuze voor te leggen”.

Onoverbrugbaar conflict

Aanleiding voor de motie is het conflict tussen de SP en Rood dat de socialisten al bijna een jaar teistert. In juni sneed de SP definitief de banden door met haar jongerentak, omdat er volgens oud SP-Kamerlid Nine Kooiman, die het conflict onderzocht, „onoverbrugbare verschillen” waren tussen Rood en de SP. Kern van het conflict was de mate waarin Rood een eigen koers kon varen en standpunten over bijvoorbeeld de wenselijkheid van regeringsdeelname kon bepalen. Ook vond de SP het onacceptabel dat de nieuw gekozen Rood-voorzitter Olaf Kemerink tegelijkertijd lid zou zijn van het Communistisch Platform, een groep die de SP en Rood van binnenuit op een communistische koers probeert te zetten.

In een verklaring over de nieuwste stap van de SP zegt Rood: „Het is absurd om een jongerenorganisatie te bestempelen als politieke partij en daarmee een grote groep SP-jongeren te willen royeren.” Rood schrijft het besluit als „illegitiem” te beschouwen en adviseert de eigen leden een keuze tussen het lidmaatschap van Rood en de SP te weigeren als deze wordt voorgelegd.

Gemeenteraadsverkiezingen

Onzeker is nog wat de gevolgen van het besluit zijn voor kandidaat-gemeenteraadsleden die zowel lid zijn van de SP als van Rood. De kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar staan nog niet overal vast, maar in sommige gemeenten is de lijsttrekker al voorgedragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Utrecht, waar de 25-jarige lijsttrekker Floris Boudens nu voor het blok wordt gezet. Boudens noemt de keuze tussen de SP en Rood op Twitter „vals”.

De SP laat weten dat het partijbestuur zich aankomend weekend gaat beraden op hoe zij de aangenomen motie zal uitvoeren. „Duidelijk is dat de partijraad van mening is dat iemand die lid is van SP én Rood niet langer lid kan blijven van onze vereniging”, zegt een woordvoerder.