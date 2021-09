Sloffen, kromlopen en dan onderuit

Evert Rijks (82) helt naar rechts. Hij zegt: „Ik was me er nooit van bewust, maar de fysiotherapeut wees me erop dat ik bij het lopen mijn linkervoet steeds in een rechte lijn voor mijn rechtervoet zet. Ik loop smal, zoals dat heet. Ik sta te zwabberen, ik ben niet stabiel.”

Rijks, voormalig hoofd van het studentensportcentrum aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is sinds november vorig jaar vier keer gevallen: één keer van de fiets en drie keer tijdens het lopen. Twee keer kwam hij op zijn hoofd terecht.

Ernstig waren de gevolgen gelukkig niet. Wel waren de valpartijen het signaal om, op advies van de huisarts, deel te nemen aan een valpreventietraining van enkele weken, twee keer per week, in zijn woonplaats Amstelveen. „Ik probeer mijn houding te veranderen zodat de kans dat ik val kleiner wordt. Het gaat me niet gemakkelijk af, het voelt alsof ik ineens erg wijdbeens loop, maar ik blijf me concentreren en begin er nu aan te wennen.”

Rijks is een van de vele ouderen die het risico lopen te vallen en daarvan ernstige gevolgen kunnen ondervinden. Ze worden minder mobiel, ze worden depressief of eenzaam, kunnen niet meer zelfstandig wonen, hun gezondheid verslechtert. De afgelopen tien jaar is het aantal gevallen van ernstig letsel na een val bij ouderen met 11 procent gestegen en die stijging zal doorzetten, aldus de prognose van Kenniscentrum Letselpreventie VeiligheidNL, die deze week verscheen.

Zonder maatregelen zullen binnen tien jaar 50 procent meer ouderen op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen belanden na een val, aldus het kenniscentrum, en zullen de directe medische kosten daarvoor verdubbelen tot 2,4 miljard euro per jaar. Vorig jaar werden bijna 103.000 ouderen na een val behandeld op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis.

Verhoogd risico op vallen

De meest voor de hand liggende remedie is natuurlijk zorgen dat je niet valt. Daar valt een „enorme winst” te behalen, meent programmanager Saskia Kloet van VeiligheidNL. Van ouderen die zijn gevallen en daarvoor naar de spoedeisende hulp moesten, had voor die val 80 procent al een verhoogd risico. „Je zou alle ouderen moeten opsporen die een verhoogd risico op vallen hebben.”

Daartoe moet er intensiever worden samengewerkt tussen bijvoorbeeld huisartsen, thuiszorgmedewerkers, welzijnswerkers en fysiotherapeuten. „Dat is nu nog niet het geval. Iedereen zit in zijn eigen domein.”

Valpreventie zou niet langer moeten afhangen van lokaal enthousiasme, er moeten volgens Kloet afspraken over komen. Volgens haar loopt één op de drie 65-plussers en één op de twee 75-plussers een verhoogd risico op vallen. Die ouderen zouden kunnen deelnemen aan een preventief beweegprogramma, daartoe in staat gesteld door gemeenten en verzekeraars. „Idealiter zouden er jaarlijks een miljoen mensen deelnemen aan dit soort programma’s. Dat is nu bij lange na niet het geval.”

Een training kost zonder subsidie gemiddeld ongeveer vierhonderd euro per deelnemer. Fysiotherapeut Verena Janga uit Aalsmeer leert ouderen in twaalf weken hun balans te bewaren en hun spierkracht te versterken. „Als ouderen onvoldoende bewegen, gaan ze sloffen en kromlopen, ze wikkelen hun voeten niet goed af.”

Regelmatige training kan spierkracht en balans op niveau houden. „Het maakt niet uit of je twintig of honderd bent, je kunt altijd spierkracht verbeteren.” Aan de trainingen gaan lessen in bewustwording vooraf over hoe het kon gebeuren dat de ouderen zijn gevallen. Staat hun huis erg vol met spullen? Liggen er kleedjes waar je over kunt struikelen? Hebben ze geen beugels in de badkamer of de wc? Kunnen ze nog goed zien? Hebben ze bijwerkingen van medicijnen zoals duizeligheid?

Beweegstoornissen

„Vallen is een symptoom”, zegt Nathalie van der Velde, hoogleraar ouderengeneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Belangrijkste oorzaken van valpartijen zijn beweegstoornissen en mobiliteitsproblemen, zoals gebrek aan kracht en balans. Maar je moet ook „verder kijken” of er geen onderliggende ziekte speelt, zoals een hartaandoening of een medicatiebijwerking.

Van der Velde: „Vaak is een preventief beweegprogramma mooi maar niet voldoende, omdat er meer aan de hand is. Als je na een val alleen het letsel behandelt en niet de onderliggende aandoeningen, dan komen vooral kwetsbare ouderen snel opnieuw ten val. Van de ouderen die zich na een val bij de eerste hulp presenteren, is 20 procent binnen een maand terug met een nieuwe val. Dat aantal kun je met een derde tot de helft reduceren door een structurele beoordeling van mogelijke valrisicofactoren.”

Welke zorgverlener verantwoordelijk is voor het overeind zetten van gevallen ouderen, verschilt per regio. Soms is dat een wijkverpleegkundige, de thuiszorg of de huisartsenpost, soms is het de brandweer, politie of ambulancepersoneel. Hoogleraar Van der Velde heeft er geen overzicht over. „Maar het is wel van belang dat wie er bij komt, zich realiseert dat alleen het overeind zetten niet de oplossing is. Een val is een symptoom. Er moet gekeken worden naar of iemand misschien een longontsteking heeft, en vervolgzorg nodig heeft omdat die wel vaker valt.”

Evert Rijks begint binnenkort aan een vervolgcursus om vallen te voorkomen. „Ik wil mezelf dwingen oefeningen te doen. Thuis doe ik dat niet voldoende. Ik heb lang, ook omdat ik de corona-adviezen te serieus heb genomen, onvoldoende beweging gehad. Je moet blijven bewegen.”