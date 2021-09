Schotel-tv: symbool voor gebrek aan integratie zorgde juist voor emancipatie

‘Draaien, verder, naar links, terug, terug. Ja, stop. Nee, het is weg.” Mijn vader staat buiten op het balkon en draait aan de grote schotel die hij zojuist aan de muur bevestigde. Binnen in de woonkamer zoeken we naar helder beeld van de eerste Arabische satellietzender, die op 18 september 1991 de lucht in is gegaan. Vanuit Europa ontvangen we die via de Hotbird- en Arabsat-satellieten, mits we de schotel juist richten en de exacte zenderfrequentie invoeren. Dan, na een eindeloos gepriegel, zien we de letters MBC (Middle East Broadcasting Center) verschijnen, een met Saoedisch geld gefinancierde zender die vanuit Londen zendt. We hebben beeld!

Televisiezenders in de Arabische regio waren tot dat moment volledig in handen van de staat. Het kijkerspubliek in de landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten was afhankelijk van de eigen staatszenders voor informatie en vertier. Door de Libanese burgeroorlog, van 1975 tot 1990, brokkelde de macht van de centrale overheid af. Dat maakte in de jaren tachtig de weg vrij voor de eerste private Libanese zenders, schetst professor communicatie Douglas Boyd in zijn boek Lebanese broadcasting. In 1985 zond de Lebanese Broadcasting Corporation (LBC) voor het eerst uit, maar het was zes jaar later, in 1991, dat met de komst van MBC en al snel een boel andere satellietzenders, het Arabische medialandschap en daarmee ook de landen zelf, in rap tempo veranderde.

Ieder denkbaar taboe

De regio wordt doorgaans de ‘Arabische wereld’ genoemd, al miskent die benaming de grote verscheidenheid aan gemeenschappen, culturen, dialecten en talen die er in het gebied bestaat. Die eerste satellietzenders braken de landsgrenzen open voor de kijkers thuis. Via de schotels kreeg men toegang tot een nieuwe en meer gevarieerde programmering: professionelere nieuwsbulletins, populaire series, films en amusement.

Osama bin Laden op Al Jazeera in november 2001. Foto Polaris

De komst van nieuwszender Al Jazeera in 1996 schudde het politieke klimaat in de regio en ver daarbuiten danig op. Mohamed El-Nawawy en Adel Iskandar Farag beschrijven in hun boek Al Jazeera hoe de zender wereldberoemd werd door de exclusieve interviews met voor andere zenders onbereikbare personen als Osama bin Laden en door „ieder denkbaar taboe” uit te dagen middels interviews met islamitische radicalen, Israëlische generaals, frontale aanvallen op Arabische regimes en politiek beladen onderwerpen. Uitzondering op die regel was gastland en geldschieter Qatar, dat buiten schot bleef op de zender, die verder vrij spel had.

Dat was van groot belang voor het democratisch bewustzijn in de regio. Emeritus hoogleraar en Midden-Oostendeskundige Abdallah Schleifer schrijft in een van zijn artikelen dat regionaal nieuws, „of dat nu een coup, een burgeroorlog of een massaslachting was”, voorheen niet, of pas dagen later, werd gebracht door zenders uit bevriende staten. Dat veranderde met de komst van de satellietzenders die journalisten ter plekke hadden die voor een continue nieuwsvoorziening zorgden. Ontwikkelingen die overheden liever stilhielden, vonden hun weg de grens over via satellietverbinding. Een goed voorbeeld zijn de live verslagen van de opstanden van 2011. De kers op de taart voor Al Jazeera was het populaire debatprogramma Attijaah al mou’akis (De tegengestelde richting), waarin politieke opponenten niet zelden slaags raakten met elkaar. De Arabische etiquette van diplomatieke beleefdheid sneuvelde iedere aflevering opnieuw. En niet alleen daar.

Heilige huisjes

Na de politieke taboes moesten ook de maatschappelijke taboes het ontgelden op zender. Ik kan me nog goed de begindagen van veel programma’s herinneren en hoe de presentatie daarvan met de jaren steeds uitbundiger werd en de gesprekken steeds vrijer. Onderwerpen die voorheen achter gesloten deuren besproken werden, vonden nu hun weg naar buiten: huiselijk geweld, seksualiteit, homoseksualiteit, sekse-ongelijkheid – islamitische heilige huisjes vielen als dominostenen. Dankzij het pan-Arabische karakter van de programmering en de mogelijkheid voor kijkers om in te bellen, verkleinde de afstand tussen mensen in de verschillende landen en leerden ze van elkaar.

Het hoofdkantoor van MBC in het Saoedische Riad. Foto EPA

Terwijl in Nederland een debat woedde over de slechte invloed van de schotels en menig politicus beweerde dat ze voor radicalisering zorgden, zagen wij thuis juist series die religieus extremisme op de korrel namen, debatten over het gebrek aan vrijheid in Arabische landen en vrouwen die mannen alle hoeken van de studio lieten zien in discussies over man-vrouwverhoudingen. Het was in het MBC-programma Kalam Nawa’im (Aangename gesprekken) dat ik het Arabische woord voor masturbatie leerde en in een ander programma ademloos zag hoe een vrouw, onherkenbaar in beeld, vertelde hoe de seksesegregatie in de behoudende samenleving ertoe leidde dat ze met een vriendin begon te experimenteren. Volgens het Arab Human Development Report uit 2006 opende satelliet-tv deuren voor vrouwen: meer dan de helft van de presentatoren is vrouw en zij bespreken niet alleen gevoelige onderwerpen als seksualiteit en religie, maar profileren zich ook als politieke interviewer en oorlogsverslaggever en verleggen zo de grenzen van de conservatieve samenlevingen. Deze ontwikkelingen blijven niet voorbehouden aan hoogopgeleide vrouwen, ongeletterde vrouwen in de meest rurale gebieden worden ook bereikt.

Afgeknipte penis

Dankzij de populariteit van de schotelzenders ontstaat er vanaf de jaren nul een ware hausse aan nieuwe zenders. Magnaten lanceren hun eigen kanalen en ook wordt er veel geïnvesteerd in jong talent en eigen producties; videoclips zijn in opmars en televisieseries houden kijkers in de Arabische regio en ver daarbuiten aan de buis gekluisterd. Ramadan wordt hét televisieseizoen en series de kroonjuwelen van de zenders waarmee ze elkaar beconcurreren. Zo leidt de immens populaire Syrische geschiedenisserie Baab al Hara (De poort van de wijk, een favoriet van mijn moeder) tot stille straten in Israël en de Egyptische serie Qadiyat Ra’y ‘aam (Een publieke zaak) tot een debat over de legalisering van abortus.

De strijd om de aandacht van de kijker resulteert onvermijdelijk tot meer sensatiezucht en hijgerigheid. De Libanese talkshowhost Tony Khalifa geeft in 2013 maar liefst vier afleveringen lang aandacht aan de afgeknipte penis van de soennitische Rabee die stiekem is getrouwd met de Druzische Rudayna en voor straf door haar familie werd ‘ontmand’. Druzen moeten binnen de eigen geloofsgemeenschap trouwen.

Hillary Clinton is te gast in een talkshow op een zender van MBC in 2011. Foto Karim Sahib / AFP

Smullen voor het publiek, maar onder de schreeuwerige facade die dit soort sensationele televisie opwerpt, wordt wel de schaamte doorbroken en worden tal van onderwerpen opeens bespreekbaar. Niet tot ieders tevredenheid, want er klinkt ook kritiek op de ‘westerse invloed’ op programma’s, zeker nadat Arabische zenders steeds vaker producties begonnen aan te kopen. Een ‘verloedering’ van Arabische en islamitische waarden, luidt een van de kritieken. Een groot tegengeluid brengt onder andere de conservatief-religieuze zender Iqra.

Miljoenenpubliek

Aan het begin van het decennium strijden zenders nog om een publiek van driehonderd miljoen Arabisch sprekende kijkers. Inmiddels gaat zijn daar ruim honderd miljoen mensen bijgekomen, de Arabische diaspora niet meegerekend. Wat in 1991 begon met een handvol zenders, groeide in 2007 uit tot ruim tweehonderdvijftig zenders en ondertussen meer dan duizend. Waren mensen aanvankelijk afhankelijk van schotels, nu kan alles via internet worden ontvangen.

Die versnippering van het medialandschap is symbolisch voor de verbrokkelde samenlevingen en de grote verschillen onderling in de Arabische regio. Sinds de opstanden en de daaropvolgende oorlogen hebben zenders zich nog sterker politiek geprofileerd.

Maar die versplintering versterkt tegelijkertijd ook de pluriformiteit. Afwijkende geluiden vinden hun weg makkelijker naar een publiek en de laatste brokjes taboe sneuvelen daarin mee: de populaire Egyptische acteur Hisham Selim (op wie ik als jong meisje verliefd was) verscheen met zijn zoon Noor, een trans man, in een programma. De jonge Marokkaanse student Soufiane Hennani bevraagt masculiniteit in zijn podcast Machi Rojola (Geen mannelijkheid) en de Marokkaanse webzender Shouf TV legt onbeschaamd al het grauw in de samenleving bloot, zoals vrouwen die hun overspelige man confronteren. Atheïsten spreken zich uit en eenvoudige individuen jagen met hun onschuldige TikTok-filmpjes staatsleiders angst aan.

Mijn beide ouders zijn er niet meer, maar dankzij hen en de satellietzenders leerde ik de verschillende Arabische dialecten, maakte ik kennis met artiesten en intellectuelen en zag ik hoe je gevoelige onderwerpen fel en kritisch kunt bespreken zonder een hele cultuur of religie medeplichtig te maken. Mijn vader volgde het nieuws in eigen taal, vrij van de stigmatisering die de berichtgeving in Nederlandse media zo tekende. Mijn moeder verpandde haar hart aan de series die ik meekeek. En dit alles begon met een grote schotel die in Nederland synoniem stond voor geslotenheid en gebrek aan integratie, maar die voor ons thuis een wereld aan verhalen en kennis opende.