Positie Bulgaarse IMF-chef onder druk vanwege bemoeienis bij opstellen ranglijst

De positie van de voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Kristalina Georgieva, staat onder druk vanwege een schandaal over politieke inmenging bij de Wereldbank, haar voormalige werkgever.

De Bulgaarse Georgieva (68), die in 2019 de overstap maakte van Wereldbank naar IMF, wordt beschuldigd van gesjoemel met de Wereldbankranglijst Ease of Doing Business. Die bracht per land in kaart welke obstakels er bestaan bij het zakendoen. Hoe hoger een land op de index stond, hoe makkelijker het daar volgens de Wereldbank zou zijn om zaken te doen.

Georgieva en haar medewerkers zouden ervoor hebben gezorgd dat China niet daalde op de ranglijst van het jaar 2018, staat in een vernietigende evaluatie over de index door het Amerikaanse advocatenkantoor Wilmer Hale.

Na publicatie van dit rapport, geschreven in opdracht van de Wereldbank zelf, besloot de Wereldbank eerder deze maand helemaal te stoppen met de ranglijst. Al langer was de index – vaak geciteerd als graadmeter van het investeringsklimaat in een land – omstreden: hij zou vatbaar zijn voor manipulatie.

In het rapport worden ook politiek gemotiveerde veranderingen beschreven op de ranglijst van 2020 voor de landen Azerbeidzjan, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Met die rankings zou Georgieva overigens niets te maken hebben gehad.

‘Sleutelrol’

In het Wilmer Hale-rapport wordt Georgieva ervan beschuldigd „een sleutelrol” te hebben gespeeld in „veranderingen in de data voor China” in de index. Een hoge medewerker die aan de data had gerommeld – waardoor China in 2018 niet van de 77e plaats zou zakken naar de 85e – werd door Georgieva bedankt. Zij zou ook, vlak voor publicatie van de ranglijst, persoonlijk naar het huis van een manager zijn gereden om een papieren versie in te zien, „vermoedelijk” om de veranderingen te controleren, aldus het rapport van Wilmer Hale.

Volgens het rapport was Georgieva er veel aan gelegen de relatie met China goed te houden. De Wereldbank, die financieel stoelt op het kapitaal van lidstaten, hoopte dat de Chinezen meer geld zouden storten. De Chinezen zouden echter niet blij zijn met hun lage plek op de ‘Doing Business’-lijst, en het feit dat zij daarop nog verder dreigden te zakken.

Georgieva ontkent de beschuldigingen die gedaan zijn in het rapport krachtig. Die zijn „onwaar” en „vals”, zei zij in een verklaring tegen het IMF-bestuur, waaruit persbureaus afgelopen vrijdag citeerden. Ze zegt juist te hebben geïntervenieerd om manipulatie met de Chinese data te voorkómen. Volgens Georgieva hadden medewerkers van de toenmalige Wereldbank-president, Jim Kong Kim, voorgesteld om de data van Hongkong bij die van China te voegen, zodat China er beter uit zou komen. Op die aantijging van Georgieva wilde Kim tegenover persbureaus niet reageren.

Roep om aftreden

Belangrijke lidstaten van het IMF en de Wereldbank, zoals de Verenigde Staten en China, hebben zich (nog) niet over de kwestie uitgelaten. Maar het invloedrijke Britse weekblad The Economist riep Georgieva afgelopen week in een commentaar op af te treden.

Als IMF-voorzitter kan ze niet meer geloofwaardig beslissingen nemen in kwesties rondom China, aldus het weekblad, dat meent dat de „geloofwaardigheid” van het IMF op het spel staat.

En het Amerikaanse Congreslid Maxine Waters, voorzitter van de commissie financiële diensten in het Congres, spreekt van „oneigenlijke invloed” van China bij de Wereldbank en meent dat Georgieva’s positie bij het IMF nu „ter discussie staat”.

De jaarlijkse herfstvergadering van het IMF, van 11 tot 17 oktober in Washington, dreigt te worden overschaduwd door het schandaal.