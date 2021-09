Politie schiet tekort bij beschermen van slachtoffers criminaliteit

De politie heeft te weinig aandacht voor de kwetsbaarheid van slachtoffers van strafbare feiten. Gedupeerden van criminaliteit worden onder meer door „onvoldoende scholing” van politieagenten niet genoeg beschermd.

Dit concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid in een deze maandag verschenen onderzoeksrapport. De Inspectie heeft onderzocht hoe de politie de kwetsbaarheid van slachtoffers inschat en welke maatregelen worden getroffen om ze te beschermen tegen toekomstig leed.

Sinds 2018 heeft de politie als nieuwe taak de risico’s op vergelding en intimidatie in te schatten voor slachtoffers die aangifte doen van een strafbaar feit. Zij moeten bijvoorbeeld worden beschermd tegen wraak en herhaald slachtofferschap. Bij een aangifte moet de politie beoordelen of sprake is van een kwetsbaar slachtoffer en of beschermende maatregelen nodig zijn. Dat kan variëren van het geheim houden van persoonlijke gegevens tot een contactverbod voor de verdachte.

Recht op advocaat

De invoering van een wettelijk recht op bescherming van een slachtoffer past in een trend van de afgelopen jaren om de positie van slachtoffers van criminaliteit te verbeteren. Zij hebben onder meer recht op een advocaat, kunnen schadevergoeding vorderen en hebben spreekrecht in de rechtszaal. Het recht op bescherming is volgens de Inspectie „een kwetsbaar recht” omdat het „nauwelijks afdwingbaar” is. „Op het niet respecteren of schenden van deze rechten staat geen sanctie. Voor de naleving door de overheid is een slachtoffer dus afhankelijk van de verschillende organisaties in de strafrechtketen, de kennis en vaardigheden van de medewerkers van deze organisaties, en de verantwoordelijkheid die zij voelen om de rechten na te leven.”

Uit gesprekken en onderzoek van onder meer vierhonderd dossiers is gebleken dat politieagenten slechts „beperkte kennis” hebben over de mogelijkheden een slachtoffer te beschermen. De politie heeft weliswaar „een mooi plan” gemaakt hoe agenten vertrouwd gemaakt konden worden met dit speciale beschermingsrecht. „Het opleiden van medewerkers maakte hiervan een belangrijk deel uit. Maar in de praktijk pakte het aantal opleidingsuren veel lager uit en bleek dat sommige agenten helemaal niet opgeleid waren. De training wordt inmiddels niet meer gegeven.”

Plannen verwateren

Hoofdinspecteur-directeur Hans Faber zegt dat als gevolg van gebrekkige training de plannen om slachtoffers te beschermen „verwateren”. Hij zegt dat het erop lijkt dat het bieden van protectie aan slachtoffers „nog niet goed geland is in de organisatie. De politie moet het onderwerp blijvend aandacht geven”.

De Inspectie Justitie en Veiligheid zegt „grote verschillen te zien” in de wijze waarop de politie de kwetsbaarheid van een slachtoffer beoordeelt en de bescherming die wordt aangeboden. Jaarlijks wordt naar schatting 15 procent van de Nederlandse burgers slachtoffer van een strafbaar feit. Ongeveer een derde van hen doet aangifte bij de politie. Een deel van de slachtoffers wordt „als kwetsbaar aangemerkt, maar niet voldoende beschermd. Een ander deel van hen wordt onterecht als niet kwetsbaar aangemerkt, en krijgt vervolgens evenmin de bescherming die nodig is”.

De verschillen in behandeling hangen sterk af van de politiemedewerker met wie het slachtoffer spreekt en wat zijn of haar functie is. „Ook maakt het uit wáár met een slachtoffer wordt gesproken; op straat waar meestal niet zoveel tijd is of op het bureau waar meer tijd is”. De inspectie merkt ook op dat veel agenten het toch vooral als hun taak lijken te zien „boeven te vangen in plaats van slachtoffergericht te werken. Tegelijkertijd zien we dat medewerkers van de politie wel vinden dat ze er voor de bescherming van slachtoffers zijn”.

De Inspectie beveelt de korpschef van de nationale politie aan er voor te zorgen dat alle politiemedewerkers over de juiste opleiding beschikken en dat de aangeleerde kennis actueel blijft. „Daarbij is het belangrijk dat het begrip kwetsbaar breed gehanteerd wordt, zoals de wetgever beoogt. Want: ook mensen die op het eerste gezicht niet kwetsbaar lijken, kunnen dat wel zijn en daardoor het risico lopen om herhaald slachtoffer te worden”.

Faber noemt als voorbeeld het geval van een buschauffeur die door een lastige klant in zijn gezicht wordt gespuugd. „Zo iemand wordt ten onrechte niet zo snel als een slachtoffer gezien. ‘Grote kerel, dat hoort erbij’, wordt dan wellicht door de politie ten onrecht gedacht”.