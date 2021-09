Ontslagen staatssecretaris Mona Keijzer verlaat landelijke politiek

Mona Keijzer, die zaterdag werd ontslagen als demissionair staatssecretaris van Economische Zaken, verlaat de landelijke politiek. Keijzer heeft na overleg met de CDA-fractie besloten haar Tweede Kamerzetel per direct ter beschikking te stellen, melden zij en de partij maandag.

Zaterdagmiddag ontsloeg demissionair premier Mark Rutte Keijzer omdat zij zich die ochtend in De Telegraaf kritisch had uitgelaten over de invoering van het coronatoegangsbewijs. Zij ging daarmee in tegen het kabinetsbeleid.

‘In strijd met de Grondwet’

In een maandagochtend geplaatste tweet uit Keijzer opnieuw ferme kritiek op dat coronabeleid, dat ze naar eigen eigen zeggen niet meer kan rijmen met haar „politieke inspiratiebronnen en de Grondwet”. Die laatste schrijft voor vrijheden alleen te beperken „wanneer dat noodzakelijk is”, aldus Keijzer, en dan moeten die restricties „effectief en proportioneel” zijn. Dat is volgens de CDA’er nu niet meer het geval. Met name door de recente besluitvorming, onder meer over het coronatoegangsbewijs, is voor Keijzer de grens „qua logica en uitlegbaarheid” van het gevoerde beleid „bereikt”.

Volgens de ontslagen demissionaire staatssecretaris is de vaccinatiegraad, die richting de 85 procent van alle volwassenen gaat, hoog genoeg om de maatschappij sneller en verder open te stellen. Keijzer ziet de „tegenstellingen in de samenleving groeien met de Covid-bestrijding als een niet te onderschatten voedingsbodem”, schrijft ze. Voor de CDA’er is die „prijs” te hoog.

Keijzer blijft wel lid van het CDA, schrijft ze. In een reactie op Keijzers beslissing zegt de partij „zeer erkentelijk” te zijn voor haar „jarenlange inzet”. Henri Bontenbal keert namens die partij terug in de Tweede Kamer en neemt Keijzers zetel over. Eerder dit jaar verving Bontenbal toenmalig CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt tijdelijk, voordat die zich afsplitste.