‘De Veroordeling’ en ‘Slag om de Schelde’ grote kanshebbers Gouden Kalveren

De nominaties van de Gouden Kalveren, de belangrijkste filmprijzen van Nederland, zijn maandagavond bekendgemaakt. De Veroordeling van regisseur Sander Burger is met elf nominaties de voornaamste kanshebber om op de 41ste uitreiking een Gouden Kalf te bemachtigen. De speelfilm over de Deventer moordzaak werd onder meer genomineerd in de categorieën Beste Regie, Beste Scenario en Beste Film. De Slag om de Schelde, een door Netflix geproduceerde oorlogsfilm van Matthijs van Heijningen, sleepte acht nominaties in de wacht, waaronder die in de categorie Beste Film.

Ook De Oost, een film van Jim Taihuttu over een jonge Nederlandse soldaat tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog, is met vijf nominaties, waaronder in de categorie Beste Film ook een belangrijke gegadigde voor eremetaal. De andere genomineerden in de categorie Beste Film zijn boekverfilmingen van Kom hier dat ik u kus, van Niels van Koevorden en Sabine Lubbe Bakker, en Mijn vader is een vliegtuig, van Antoinette Beumer.

Lees ook: Een Gouden Kalf winnen: wat voor invloed heeft dat op je carrière?

Genderinclusiviteit

De organisatie maakte vorige maand bekend dat er vanaf dit jaar maar één winnaar in de categorie Beste Hoofdrol wordt uitgeroepen. Dat geldt ook voor de nieuwe categorie Beste Bijrol. Voorheen werden er twee Gouden Kalveren uitgereikt voor de beste hoofdrol, één voor de beste mannelijke hoofdrol en één voor de beste vrouwelijke hoofdrol. De organisatie koos er vanwege de discussie over genderinclusiviteit voor om dat onderscheid op te heffen. Naast Fedja van Huêt, voor zijn rol als journalist Bas Haan in De Veroordeling, werden Martijn Lakemeier (De Oost), Elsie de Brauw (Drijfzand), Elise Schaap (Mijn vader is een vliegtuig) en Romana Vrede (I Don’t Wanna Dance) in de categorie Beste Hoofdrol genomineerd.

Lees ook: Gouden Kalveren stopt met onderscheid geslacht acteurs

Eerder werden al de kanshebbers voor het Gouden Kalf van het Publiek bekendgemaakt. Bezoekers kunnen tot 29 september middernacht stemmen op de drie bestbezochte Nederlandse bioscoopfilms van het afgelopen jaar: Bon Bini: Judeska in da House, De Slag om de Schelde en De Luizenmoeder — De Film. Op 1 oktober is de uitreiking tijdens het Grolsch Gouden Kalveren Gala, aan het eind van het Nederlands Filmfestival.