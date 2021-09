Na hertelling toch geen vrouwelijke meerderheid in IJslands parlement

IJsland heeft toch geen Europese primeur. Zondag leek het erop dat tijdens de parlementsverkiezingen aldaar voor het eerst in Europa meer vrouwen dan mannen waren verkozen, maar een hertelling heeft daar verandering in gebracht. Na de eerste uitslag maakte het land bekend dat 33 van de 63 parlementszetels in de Althingi, het IJslandse parlement, naar vrouwen gingen. Daarvan blijven nu dertig zetels over.

In het noordwesten van IJsland stemden volgens de eerste telling maar tien mensen meer op de Viðreisn, een liberale partij, dan op de Píratar, de IJslandse variant van de Piratenpartij. Gezien het zo kleine verschil werd een hertelling aangevraagd, schrijft nationale zender RUV. Daaruit bleek Píratar twintig stemmen meer te hebben gekregen – een uitslag die de hele landelijke zetelverdeling veranderde.

Zweden en Finland ook dichtbij

De grootste partij van IJsland, de conservatieve Onafhankelijkheidspartij, bleef de grootste met zestien zetels. De huidige coalitie van de Links-Groene Beweging van premier Katrín Jakobsdóttir, de Onafhankelijkheidspartij en de Progressieve Partij, behaalde 37 zetels. Dat betekent een meerderheid in het parlement, en winst: bij de vorige verkiezingen in 2017 won de coalitie 35 zetels. Waarschijnlijk wordt de samenwerking tussen de drie partijen voortgezet.

Dit jaar werd IJsland door The World Economic Forum (WEF) voor de twaalfde keer uitgeroepen tot het land met de meeste gendergelijkheid. In Europa zitten Zweden en Finland het dichtst tegen een vrouwelijke parlementsmeerderheid aan: in Zweden is 47 procent van de parlementsleden vrouw, in Finland 46. In landen buiten Europa hebben vrouwen al vaker de meerderheid verkregen: in Cuba is 53 procent vrouw, in Rwanda 61 procent. Bij de vorige IJslandse parlementsverkiezingen wonnen 24 vrouwen een zetel.