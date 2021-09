Milo Rau toont hoe vredig en vrolijk euthanasie kan zijn

Boven het podium hangt een metershoog videoscherm waarop een oude vrouw het binnenstromend publiek monstert, een aanzet tot een glimlach rond haar mond. Het podium zelf staat vol jarenzeventighuisraad, deels keuken en badkamer. In de Gentse schouwburg hangt een rioollucht – wellicht om het realistisch gehalte van deze enscenering van Grief and beauty door Milo Rau te versterken.

Dat het werkelijke leven doordringt in het theater hoort tot de theaterdogma’s van Rau; evenals het spreken van meerdere talen op het podium en het opvoeren van een mix van gewone mensen en (semi-)professionele acteurs. Deze keer draait zijn reality-theater om de vrouw in beeld: Johanna, in augustus overleden door euthanasie. Live aanwezig zijn vier mensen die vertellen over het verdriet en de schoonheid in hun leven: twee hoogbejaarden, Anne Deylgat en Staf Smans, en twee twintigers, Princess Isatu Hassan Bangura en Arne De Tremerie.

Smans was beroepsmilitair, toen boekhouder en ontdekte als veertiger het theater. Na zijn zestigste kreeg hij rolletjes in film en series, vertelt hij met aanstekelijk enthousiasme. Maar hij praat ook over kanker krijgen en zijn dochter verliezen. Deylgat deelt droogkomisch mee dat er altijd jonge mannen op haar vielen, maar ook hoe haar lief haar na twintig jaar verliet.

Contactverbod

Bangura kwam als twaalfjarige in Nederland met haar vader, waar ze werd herenigd met haar moeder en een zusje van negen dat ze nog nooit had gezien. Haar vader kreeg van maatschappelijk werkers een contactverbod opgelegd nadat haar moeder had verteld dat ze had gedroomd dat hij de kinderen vermoordde. Vervolgens richtte haar moeder haar achterdocht en woede op haar. Ze lijdt aan slapeloosheid, maar vertelt hoe vrolijk ze wordt van dronken mensen tijdens nachtelijke wandelingen.

NTGent: Grief & Beauty, met Princess Isatu Hassan Bangura. Foto Michiel Devijver

Zo gunt Rau het publiek een kijkje in de levens van deze mensen, die fascineren in al hun bijzonderheid, banaliteit en alledaagse menselijkheid. Het is echt gebeurd en ze vertellen alle vier met kleur en smaak. Maar zodra het voorbij is, bekruipt je een gevoel van onvoldaanheid: de verhalen zijn te amorf en scheren te veel over de oppervlakte.

Alleen de meest heftige levensfeiten kunnen zonder de vorm, sturing en kunstmatigheid die verdriet en schoonheid groter, dieper en sterker maken in het theater. Zoals blijkt uit de climax van Grief & beauty: het sterven van Johanna, dat Rau filmde. Vredig en met een lach neemt ze afscheid van familie en van het leven. Rau toont haar laatste woorden, haar laatste adem, de ogen die breken en lang het ene halfopen oog dat door geen hand wordt gesloten. Huiveringwekkend. Maar dat haar dood zelfverkozen is, omkranst het tafereel met een grote rust en vanzelfsprekendheid. In de discussie over de wenselijkheid van euthanasie is het sterven van Johanna een duidelijke stellingname.

Superlezeressen

Een andere NTGent-productie, een dag later in première, neemt de quiz als concept. In handen van de Braziliaanse schrijfster en performer Luanda Casella wordt een gezelschapsspel omgetoverd in een platform voor revolutie en het blootleggen van vooroordelen. In Killjoy Quiz strijden twee superlezeressen (Yolanda Mpelé en Lindah Nyirenda) om de punten. Casella is zelf de uitbundige presentatrice en een muziektrio zorgt voor begeleiding.

Zo passeren in rondes met ‘woordwolken’ en ‘zoek de vraag bij het antwoord’ onder meer racistische eufemismen, de hypocrisie van Mercedes en ExxonMobil bij uitspraken over duurzaam ondernemen en de holle gedragscodes van bedrijven als Apple en Pfizer. De gevonden voorbeelden zijn vaak treffend.

NTGent: KillJoy Quiz, met presentator Luanda Casella tussen quizkandidaten Yolanda Mpelé en Lindah Nyirenda. Foto Michiel Devijver

Maar er passeert ook heel wat taaie lesstof, bloedserieus opgediend, alsof de belastende feiten onbekende thema’s zijn. Dat is een misvatting: de bezoeker inwrijven dat grote bedrijven de wereld bedriegen en kapotmaken, en dat coronaontkenners gevaarlijke gekken zijn, maakt hem niet wijzer maar wurw. Het ‘kill joy’ uit de titel wordt net iets te punctueel uitgevoerd.

Jordan Peterson

Een lichtpuntje is het als de zes vrouwen op het podium brandhout maken van de seksistische prietpraat van zelfhulpgoeroe Jordan Peterson. Dan klinken ze een moment persoonlijk. Die betrokkenheid ontbeert de voorstelling: met het plezier is ook het hart eruit.

Als de vrouwen in de laatste ronde een beeld schetsen van een gedroomde, nieuwe wereldorde, klinken ze dermate abstract en intellectualistisch dat de woorden direct verdampen. In die zin bijt deze quiz, die onder meer de valkuilen van de taal onderwijst, zich in zijn eigen staart.

Theater Grief and beauty. Door: NTGent/ Milo Rau. Gezien: 22/9, NTGent Schouwburg. In NL tussen 22/10 en 5/11. Inl: ntgent.be ●●●●● Killjoy Quiz. Door: NTGent/ Luanda Casella. Gezien: 23/9, NTGent Minnemeers. In NL op 6/11 en 15/12. Inl: ntgent.be ●●●●●