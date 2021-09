Meerderheid Berlijn stemt voor onteigening vastgoedbedrijven

Een meerderheid van de deelnemers aan een referendum over betaalbare huurwoningen in Berlijn heeft zondag voor de onteigening van woningen van grote vastgoedbedrijven gestemd. Dat melden internationale media maandag. De organisatie achter het niet-bindende referendum, actiegroep Deutsche Wohnen & Co. enteignen, wil dat alle vastgoedbedrijven met meer dan drieduizend panden hun woningen verkopen aan de overheid. Het referendum werd gelijktijdig met de landelijke Bondsdagverkiezingen gehouden en 56,4 procent van de kiezers stemde ervoor.

Het doel van het referendum is het terugdringen van zowel de huurprijzen in de Duitse hoofdstad als de macht van grote vastgoedeigenaren. Zo’n 240.000 woningen zouden via de terugkoopactie in publieke handen moeten komen. Vanwege de absolute meerderheid moet de Duitse politiek zich nu over het woonprobleem in Berlijn buigen, aldus de organisatie. „Het referendum negeren zou een politiek schandaal zijn. We zullen niet opgeven totdat de socialisatie van woongroepen is doorgevoerd.”

Betaalbare huisvesting en beperkte huurdersrechten zijn al langer belangrijke thema’s in de hoofdstad. Grote vastgoedbedrijven als Vonovia hebben machtige posities in de stad. De vastgoedgigant voert momenteel gesprekken over een overname van het bedrijf Deutsche Wohnen en zou bij zo’n overname 550.000 woningen in Berlijn in handen krijgen. Rolf Buch, de directeur van het Duitse bedrijf, stelt dat onteigenen „de vele uitdagingen op de Berlijnse woningmarkt niet oplost”.

Ruim 84 procent van de inwoners van Berlijn huren en zien de huurprijzen jaarlijks stijgen door de komst van bedrijven die hun werknemers goedbetaalde banen bieden. Daarnaast is er een tekort aan woningen: er moeten naar schatting jaarlijks twintigduizend woningen bijgebouwd worden om de bevolking te kunnen huisvesten.