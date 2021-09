Mark Rutte houdt niet van zichtbare beveiliging

Mark Rutte steekt zijn hand op naar een man van een jaar of vijftig die politici op het Binnenhof altijd opwacht en filmt: „Hee Cor, heb je een nieuw probleem vandaag?” De man heet geen Cor, hij probeert aandacht te krijgen voor misstanden die er volgens hem zijn bij Justitie. „Nee”, zegt hij. „Ik wil...” „Oh, hetzelfde probleem”, roept Rutte. Hij draait zich om en stapt het gebouw het Logement op het Plein binnen, waar informateur Johan Remkes deze maandag verder praat met VVD, CDA en D66 over een nieuw kabinet – 194 dagen na de Tweede Kamerverkiezingen.

’s Ochtends had De Telegraaf gemeld dat demissionair premier Rutte mogelijk doelwit was van een aanslag of ontvoering. Op het Plein reed een politieauto rondjes. Bij het Logement stonden, zoals vaker, twee wagens van de marechaussee. En net als anders ging Rutte lopend, in zijn eentje, van het ministerie van Algemene Zaken naar zijn afspraak met de andere politieke leiders – 180 meter, een appeltje in zijn hand, zwaaiend en lachend naar een groepje kinderen. Alleen bij de parkeergarage op het Plein moest hij opletten, een Volvo kwam er met een flinke vaart uitrijden. De wagen stopte op tijd en liet Rutte voorgaan.

Wandelen in Oost-Groningen

De Rijksvoorlichtingsdienst zegt niets over Ruttes beveiliging. Ernstige bedreigingen tegen hem zijn er volgens betrokkenen al wat langer, maar Rutte moet weinig hebben van bewaking die je kunt zien. En dus is er tot nu toe weinig van te zien.

Alleen toen Rutte net minister-president was geworden, in 2010, had hij nog zichtbaar beveiligers om zich heen. Een oude schoolvriend met wie Rutte na de beëdiging van het kabinet-Rutte I ging wandelen in Oost-Groningen zag hoe bewakers hen volgden, op afstand. Rutte had gezegd dat het van hém niet hoefde, maar wel van zijn partijgenoot Ivo Opstelten, die minister van Justitie was geworden. Op weg naar Groningen waren ze in een BMW achter Ruttes Saab aangereden.

Er gingen in die tijd ook bewakers mee als hij op zaterdag boodschappen deed voor zijn moeder, en ze huurden kamers in de hotels waar Rutte logeerde als hij met vakantie in het buitenland was. Maar heel lang duurde dat niet – Rutte vond het vervelend.

De mensen om hem heen wisten niet hoe de beveiliging daarna was geregeld, ze zagen geen bewakers meer. Al waren er naaste medewerkers die zeker wisten: ze verliezen hem niet uit het oog.

Zakdoekjes voor zijn moeder

Het kan. Al is het niet altijd makkelijk voor te stellen hoe je dat regelt. Een paar jaar geleden werd hij een keer gezien op het Haagse Zuiderstrand, met zijn moeder – en bijna geen andere wandelaars in de buurt. Rutte stond op een zaterdagmiddag ook een keer urenlang met mensen te praten op de stoep van een supermarkt in Duindorp, in Scheveningen. Dat was niet gepland, hij was aan het fietsen en had papieren zakdoekjes nodig.

Het gebrek aan zichtbare beveiliging maakt mensen om hem heen soms onrustig. In een van Ruttes wintersportvakanties in Zwitserland waren er eens twee mannen die Rutte en zijn vrienden een fles wijn aanboden van zo’n 400 Zwitserse frank en daarna met hem op de foto wilden. Ruttes vrienden vonden dat hij dat niet moest doen, Rutte weigerde de wijn én de foto en zijn vrienden hadden hem daarna voor zich uit de trap van het restaurant laten afgaan.

Alsof zíj hem aan het beschermen waren.

In de buurt van de Tweede Kamer en Ruttes ministerie staat al heel lang een vast groepje van mensen die boos zijn op politici en ministers soms uitschelden. Ruttes tweede televisietoespraak over corona, in december vorig jaar, werd verstoord door tientallen mensen die bij de Hofvijver op potten en pannen sloegen, en hard schreeuwden. Die herrie was voor Rutte en zijn mensen als een verrassing gekomen. Het was de politie niet gelukt om de demonstranten snel weg te krijgen, het geschreeuw was tot het eind van de toespraak te horen.

Op maandag, aan het eind van de middag, was ‘Cor’ niet meer op het Plein. Ook de marechaussee was weg. Rutte zat nog steeds binnen.