Manipuleert Rusland de gasprijs? Nee, zegt het Kremlin. Ja, denken experts

‘U vraagt, wij draaien’. Dat was de strekking van de reactie van het Kremlin, afgelopen zondag, op de beschuldigingen dat Rusland de Europese gasprijs manipuleert. Verwijzend naar de Europese onrust over de schrikbarend lege gasreservoirs zei Kremlin-woordvoerder Dimitri Peskov dat Gazprom klaarstaat om die per direct te vullen met Russisch gas. „Is het mogelijk om er meer gas in te pompen? Dat is mogelijk. Gazprom is er klaar voor”, zei Poetins immer opgewekte woordvoerder zondagavond in het praatprogramma Moskou. Kremlin. Poetin op de Russische staatstelevisie.

Door de wereldwijde gascrisis kampt Europa met relatief lege reservoirs en torenhoge gasprijzen. Waar de gasprijs per kubieke meter normaal schommelt tussen de 10 en 30 eurocent, rekende de Nederlandse gasbeurs daar maandag maar liefst 75 cent voor.

Dat is met de winter in aantocht niet bepaald een prettige situatie. Rusland is niet de oorzaak van de huidige gastekorten: die is een optelsom van factoren als het weer, techniek en internationale handel. Maar Europese politici verdenken Rusland er wel al een tijdje van dat het met de gastoevoer rommelt om de (prijs)druk nog meer op te voeren. Hun verdenking stoelt mede op het feit dat de huidige levering van Russisch gas achterblijft bij die van vóór de pandemie.

Dit jaar wordt weliswaar een stijging van de gasexport verwacht tot 185 miljard kubieke meter, maar in 2019 zat Gazprom daar nog flink boven. En dus klinkt het argwanend in Europa: is Rusland soms bezig zijn monopolie te misbruiken en de prijzen op te drijven?

Brandbrief

Nadat veertig Europarlementariërs in een brandbrief pleitten voor onderzoek naar de Russische opstelling, drong het Europees Energieagentschap (IEA) vorige week bij Moskou aan op een actievere houding in de bestrijding van de gascrisis. „Het IEA vindt dat Rusland meer zou kunnen doen om de beschikbaarheid van gas voor Europa te vergroten en te zorgen dat de opslagen voldoende worden gevuld ter voorbereiding op de winter”, schreef het IEA. Het benadrukte dat dit het moment is voor Rusland om zijn reputatie als betrouwbare leverancier waar te maken.

Zelf ontkent Rusland stellig dat het de gasprijs manipuleert. „Eind juli verhoogde Gazprom de export van gas met 23,2 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dus beschuldigingen dat wij te weinig zouden leveren aan Europa zijn absurd”, schreef Sergej Komljev, hoofd van de afdeling contracten en prijsstellingen van Gazprom Export, afgelopen weekend. Ook woordvoerder Peskov liet zondag wet en dat alle leveringsverzoeken door Rusland zijn gedekt.

Maar volgens internationale gasexperts probeert het Kremlin wel degelijk een slaatje te slaan uit de nijpende gassituatie. „Poetin heeft de wereldwijde gascrisis, en de daarmee samenhangende Europese crisis, gebruikt zoals hij altijd de kans grijpt om Europa geopolitiek te verzwakken”, schrijft de Duitse gasexpert Frank Umbach in een reactie aan NRC.

Volgens hem houdt Rusland expres de hand op de kraan om de gascrisis te vergroten, en zo de druk op Europa. Zo zou Rusland Duitsland kunnen chanteren om Nord Stream 2 sneller in gebruik te nemen. Deze omstreden Duits-Russische pijpleiding was onlangs na jaren gesteggel gereed, maar het wachten is nog op de benodigde tests en certificaten.

Volgens Umbach is het Kremlin erop gebrand die certificaten rond te krijgen vóórdat in Berlijn een nieuwe regering is gevormd, en er mogelijk een strengere, groenere minister aantreedt. De Duitse toezichthouder heeft nog tot begin januari om met een beoordeling te komen over de goedkeuring van de pijpleiding.

Dat Rusland ontkent te manipuleren, roept ook de vraag op of Rusland wel meer gas kán leveren. Eerder dit jaar leidden meerdere ongelukken, waaronder een in augustus op het Jamal-schiereiland, tot stagnatie van de gasproductie.

Kremlin-woordvoerder Peskov zei zondag dat „ondergrondse faciliteiten voor opslag niet in een paar dagen kunnen worden volgepompt door het ventiel even vol open te zetten.” Ook benadrukte hij dat Gazprom altijd een betrouwbare leverancier is geweest; de Europese kritiek zou slechts „propaganda” zijn.

De onafhankelijke Nederlandse gasdeskundige Jilles van den Beukel vindt het interessanter om naar Rusland als geheel te kijken dan alleen naar Gazprom. „We kunnen niet bij Gazprom onder de motorkap kijken”, zegt hij. „Misschien kan Gazprom niet meer leveren, maar de bv Rusland kan dat zeker wel. Het is aan Poetin om Gazprom te manen extra gas in te kopen bij andere Russische gasleveranciers.”

Voorstellen al binnen

Daarover zouden volgens Van den Beukel in het Kremlin al voorstellen op tafel liggen. Probleem zou zijn dat Russische leveranciers een hogere prijs vragen dan de 5 tot 6 dollarcent per kubieke meter die in Rusland op de binnenlandse, gereguleerde markt wordt betaald. Zijn inschatting is dat Poetin daar pas mee akkoord gaat wanneer Nord Stream 2 in gebruik is.

Volgens de Russische gasexpert Michaïl Kroetichin kan het vermeende gerommel met de gaskraan slecht uitpakken voor Rusland. „Als Gazprom met zijn acties inderdaad hogere gasprijzen veroorzaakt, schiet het zichzelf in de voet”, zei hij tegen Russische nieuwssite Sobesednik. „Met een onbetrouwbare leverancier zal Europa immers nog sneller willen overstappen op zonne- en windenergie.”

