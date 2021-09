Ik krijg een bericht van Burgernet. Daarin wordt verzocht om in de omgeving van het Kuiperplantsoen in Amsterdam uit te kijken naar een groenbebaarde bruin-oranje leguaan van anderhalve meter.

Ik vraag me af hoeveel leguanen er in die buurt rondlopen dat een dergelijke uitgebreide omschrijving nodig is om vooral toch de juiste leguaan te vinden.