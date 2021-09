Lava op La Palma bijna bij oceaan, bevolking moet binnen blijven

De lavastroom afkomstig uit de vulkaan Cumbre Vieja op La Palma heeft bijna de Atlantische Oceaan bereikt. Mogelijk bereikt de lava ergens de komende uren het water, wat gepaard kan gaan met explosies en het vrijkomen van giftige gassen. Uit voorzorg hebben de lokale autoriteiten de bevolking aan de oostkust van het Spaanse eiland maandagochtend opgeroepen binnen te blijven en hun ramen en deuren te sluiten.

De lava zou zich volgens het lokale nieuwsmedium RTV Canaria bevinden op minder dan één kilometer van de kust. Sinds de uitbarsting van de vulkaan op 19 september is meer dan 230 hectare aan land verzwolgen door de lavastroom. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en honderden gebouwen zijn vernietigd door de lava, die zo’n 1.250 graden celsius is. Tot op heden zijn geen slachtoffers gevallen als gevolg van de eruptie.

Lava en rook stijgen op uit de Cumbre Vieja-vulkaan op 25 september. Foto Marco Trujillo/Reuters Een huis in het nationale park Cumbre Vieja wordt omringd door de lavastroom op 23 september. Foto Ramon de la Rocha/Pool via Reuters Auto’s op La Palma zijn bedolven onder een laag as. Foto Emilio Morenatti/AP Photo De uitbarsting van de vulkaan Cumbre Vieja is vanuit de plaats Tijarafe goed te zien. Foto Jon Nazca/Reuters Toeristen zonnebaden op een leeg strand bij Puerto de Tazacorte op La Palma. Foto Nacho Doce/Reuters

De Spaanse krant El Diario meldt dat de vulkaan maandag rustiger is, nadat de lavastroom afgelopen vrijdag in heftigheid was toegenomen. Volgens de organisatie Volcanes de Canarias, die de vulkanen op het eiland monitort, kan dit een nieuwe fase in de uitbarsting betekenen en is waakzaamheid nog altijd geboden.

De beelden hieronder tonen de kerk in het plaatsje Todoque, gelegen op zo’n anderhalve kilometer van de oceaan. De lavastroom doet de kerktoren instorten.