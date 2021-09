Kan ik het coronabeleid uitleggen op de Volendamse dijk, vroeg Mona Keijzer zich af

„Om aan alle speculaties een einde te maken: ik blijf CDA’er.” Mona Keijzer (52), die zaterdag op staande voet werd ontslagen als staatssecretaris van Economische Zaken, geeft haar Kamerzetel op, verlaat de landelijke politiek, maar blijft wel lid van haar partij. Ze stuurde maandag een uitgebreide schriftelijke verklaring rond waarin ze nogmaals verklaarde fel tegenstander te zijn van het coronatoegangsbewijs: „Ik kan het beleid niet meer rijmen met mijn verstand en met mijn geweten.” Die stellingname was binnen de ministerraad en haar eigen partij al langer bekend, wat intern leidde tot onrust.

Keijzer keerde zich vorig najaar al tegen de in haar ogen te strenge coronamaatregelen die volgens haar funest waren voor bedrijven maar ook voor de saamhorigheid in de maatschappij. Ook maakte ze zich grote zorgen over de beperkingen die jongeren werden opgelegd. Daarbij refereerde ze aan haar eigen ervaringen als moeder van vijf zoons, van wie er twee in de horeca werkten.

Met één mond spreken

Zaterdag was voor premier Mark Rutte, maar ook voor haar partijgenoten Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Wopke Hoekstra (Financiën) de maat vol, toen zij zich publiekelijk, in een interview in De Telegraaf, tegen het nieuwe coronatoegangsbewijs keerde. Daarmee doorbrak ze de regel dat het kabinet met één mond hoort te spreken, op een zeer gevoelig moment bovendien: zaterdag werd de coronapas ingevoerd.

Kan ik het wel uitleggen op de dijk in Volendam? In de politieke carrière van Mona Keijzer is die vraag altijd leidend geweest. Politiek moet simpel uit te leggen zijn, zei ze ooit. „Aan mijn buurman, mijn moeder, de mensen in de bedrijven in mijn stad.”

Als wethouder van Purmerend (2007-2012) en later als Tweede Kamerlid (2012-2017) viel ze op door haar grote ambitie, haar rechtdoorzee manier van praten en haar scherpe standpunten. Daarbij kon ze soms flink naar rechts overhellen, richting de in haar woonplaats Volendam extreem populaire PVV. Toen ze in 2012 een gooi deed naar het CDA-lijsttrekkerschap gaf ze als enige kandidaat aan de PVV niet op voorhand te willen uitsluiten als coalitiepartner.

Later liet ze zich ook over Forum voor Democratie toegeeflijk uit. „Als ik Thierry Baudet soms hoor praten, denk ik: als jij mijn zoon was, zou ik zeggen: ga je mond spoelen. Maar ik zeg nu niet: met die partij werk ik niet samen. We kunnen beter proberen zoveel stemmen te krijgen dat die vraag niet eens komt.”

Keijzer gold lange tijd als stemmenkanon voor het CDA: bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 stemden meer dan 127.000 mensen op haar en in 2017 waren het er nog 38.000 meer. Maar haar populariteit was tanende: bij de verkiezingen in maart dit jaar haalde ze nog maar 18.000 voorkeursstemmen. Tweemaal deed Keijzer een vergeefse poging lijsttrekker te worden. In 2012 nam ze het op tegen Sybrand Buma, in 2020 tegen Hugo de Jonge. Ze ergerde zich eraan dat alleen gesproken werd over ‘kroonprinsen’ en stelde daar haar eigen kandidatuur tegenover.

De afgelopen jaren profileerde Keijzer zich nadrukkelijk als vrouwelijk leider. Bij het bedrijfsleven lobbyde ze voor meer vrouwen op hoge functies, in haar eigen partij riep ze vrouwen op om op haar te stemmen. Mede door haar toedoen stemde het CDA in 2019 in met een vrouwenquotum voor de top van het bedrijfsleven.

Geen splijtzwam

„Ik wil geen splijtzwam zijn”, schrijft Keijzer over haar vertrek uit de Tweede Kamer. Voor partijleider Wopke Hoekstra zal het een opluchting zijn dat ze uit de Kamer vertrekt, omdat zijn toch al niet grote fractie nu geen zetel verliest. Na het tumultueuze vertrek van Pieter Omtzigt gebeurde dat wel, toen bleven er nog maar veertien zetels over voor de partij. Tegelijkertijd overheerst binnen het CDA diepe frustratie. Na alle interne strubbelingen van de laatste tijd leek de partij weer heel voorzichtig de weg omhoog te hebben gevonden. Vorige week maakte Pieter Heerma (CDA) een degelijke indruk tijdens het debat over de Miljoenennota. Door Keijzer is de crisissfeer nu weer helemaal terug.

Wat ze nu gaat doen, is onduidelijk. Keijzers openlijke verzet tegen de coronapas hoeft geen belemmering te zijn voor een verdere carrière in bedrijfsleven of politiek. Zeker in de horeca, waar veel kritiek is op het toegangsbewijs, zal haar actie worden gewaardeerd. Door lid te blijven van het CDA sluit ze ook de mogelijkheid niet uit nog eens van betekenis te zijn voor de partij. In haar verklaring spreekt ze haar blijvende liefde uit voor „het christendemocratische gedachtengoed”. „Dat bepaalt mede de mens die ik ben.”