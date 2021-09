Ik kan de wasmand wel vinden

Ik las in Volkskrant Magazine een interview met Yvonne Kroonenberg, vrouw van 71 die rijk werd van het boek Alles went behalve een vent. Er komt een heruitgave van dat boek, met wat aanpassingen want mannen, vrouwen en seks zijn anders dan dertig jaar geleden. De zin „alle mannen hebben een penis” werd bijvoorbeeld veranderd in „bijna alle mannen hebben een penis”.

Maar het interview ging nog meer over de dingen die hetzelfde waren gebleven. En daar kwam ik in beeld want mijn vriendin schrijft een column in Volkskrant Magazine waarvan Yvonne Kroonenberg dus had onthouden dat Marcel van Roosmalen de wasmand niet kan vinden. Ik werd hier zaterdag door meerdere mensen op geattendeerd, er verscheen zelfs een artikel met de kop ‘Marcel van Roosmalen kan thuis de wasmand niet vinden’.

Waar was ze?

Ik riep haar naam, ze reageerde.

„Wat!?”

„Heb jij geschreven dat ik de wasmand niet kan vinden?”

„Ja, ooit, als grapje. Is nu totaal uit z’n verband gerukt.”

Zo werkt de media dus: columnist maakt grapje, schrijfster hangt daar dertig jaar nul emancipatie aan op. Hup daar stond ik dan in mijn blote kont, totaal ten onrechte op de vuilnisbelt met mannen gegooid die je duidelijk schijnt te moeten instrueren voor ze naar de groenteboer gaan omdat ze anders niet met andijvie maar met druiven thuiskomen. Columnisten moeten zich maar niets verbeelden: als ze al iets van je werk onthouden, is het de verkeerde zin, lezers trekken naar eigen goeddunken alles maar uit z’n verband. De vriendin en ik waren er samen wel uit: je kunt veel van me zeggen, maar niet dat ik de wasmand niet kan vinden.

De waarheid is dat ik me een breuk sjouw aan die wasmand.

We hebben een lichtblauwe wasmand van de Blokker.

Die wasmand is iedere dag weer vol.

Als ze me van beneden aanroept, ren ik van zolder – ik werk vaak op zolder – naar de badkamer en dan keer ik ’m om.

„Breng effe de bonte was…!”

Dan weet ik dat ik al het witte katoen eruit moet vissen, niet altijd een fris werkje met drie dochters waarvan de oudste zes is, maar ik doe het wel.

Wat ik weleens vergeet: de wasmand meteen weer terugbrengen naar z’n plekje.

Laatst rende ik door het huis, ik was denk ik net terug van het andijviehalen en toen struikelde ik over de wasmand.

Grote schram.

En dan een dag later te horen krijgen dat je de wasmand niet kunt vinden.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.