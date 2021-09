Het publieke domein is er een van eenlingen

Jaren geleden nam ik mij voor geen al te persoonlijke banden aan te knopen met mensen die voortdurend op hun smartphone kijken. Zeker als je alleen bent met zo iemand, wordt jouw fysieke aanwezigheid genegeerd ten behoeve van beelden, feiten en praatjes van anderen, die je niet kan zien of aanraken. De metafysica wint het dus van jouw lichaam, van jouw mond en stem. Ik vond dat een sociale krenking.

Inmiddels is mijn ballotagesysteem onwerkzaam geworden, want ik mag dan zonder smartphone door het leven gaan, de rest van de wereld doet dat steeds minder. In de sportschool snap ik nog dat je tussen twee oefeningen door, wanneer je dertig seconden pauzeert, even op de telefoon kijkt – al blijft het aanstootgevend. Maar met een op het scherm gerichte blik bij iemand op bezoek komen, of wachten bij de kassamevrouw; waarom niet meteen het oordeel uitgesproken: ‘U bent lucht voor mij. Al het andere is interessanter.’

Stevige principes van me, maar als ik ze onverkort zou blijven toepassen, hield ik geen kennis of vriend meer over. Niet ik heb de wereld, maar de wereld heeft mij een lesje geleerd.

De vergelijking gaat mank, maar hebben de vaccinweigeraars ook het idee dat hen het sociale leven wordt afgenomen, zoals ik dat ervaar als smartphone-loze?

Zelf wist ik niet hoe snel ik die prikken in mijn arm moest laten zetten, de QR-code staat netjes opgeslagen op mijn iPad, die niet in mijn achterzak past en die ik dus nooit meeneem naar buiten. Ja, de papieren versie, ik moet het nog steeds regelen.

Ondertussen is het publieke domein er een geworden van eenlingen, die collectief maar zelfgericht de ruimte doorkruisen, zonder naar elkaar om te kijken. Fietsers die pratend in zichzelf en turend op hun scherm jou niet zozeer negeren, als wel volkomen over het hoofd zien. Voetgangers die op smalle stoepen ineens halt houden, met hond of kind aan lijn of hand en een kinderwagen erbij, omdat ze midden in een gesprek zitten met een onzichtbare.

Een tijdje geleden sprak ik kort met José van Dijck, universiteitshoogleraar media en digitale samenleving, en ze vertelde me over haar weerzin allerlei apps te installeren. Zij is bij uitstek deskundig, en werd in deze krant kort geleden nog geïnterviewd over haar zoektocht naar niet-commerciële, neutrale alternatieven voor de grote Big Tech-industrie.

Ik ben geneigd zo iemand bij gebrek aan eigen kennis bloedserieus te nemen, zoals ik dat ook doe met virologen en epidemiologen in geval van Covid-19.

Toch sta je zonder die smartphone onderhand te boek als een ‘weigeraar’ – deel van een piepkleine, achterlijke minderheid. In een paar jaar tijd stokoud geworden.

