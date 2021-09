Bij het pijnstillerdrama in de VS was het niet alleen Big Pharma dat faalde

Het is een lelijk, misschien zelfs luguber hoofdstuk uit de geschiedenis van de farmaceutische industrie. De agressieve manier waarop pijnstillers in de markt werden gezet, hoewel ze zwaar verslavend zijn. Alleen al in de Verenigde Staten stierven de afgelopen decennia honderdduizenden mensen door het gebruik van zware pijnstillers en raakten miljoenen eraan verslaafd.

De serie megaschikkingen die de afgelopen maanden getroffen zijn in de Verenigde Staten, moet een einde maken aan duizenden rechtszaken tegen de hoofdrolspelers in het opioïdenschandaal. De grootste schikking is met vier bedrijven en beloopt 26 miljard dollar. Deze week vindt de eerste uitbetaling plaats.

De talrijke rechtszaken laten zien hoe de campagne van farmaceuten om pijnstillers te slijten in de Verenigde Staten een heel bittere nasmaak heeft gekregen. Verkopers bagatelliseerden de risico’s van opioïden en paaiden artsen met etentjes, bonussen en cadeaus om maar zoveel mogelijk verkocht te krijgen.

Het land kreeg te maken vanaf eind jaren negentig met een golf van verslaafden aan Oxycontin, een opioïdesoort. Tal van verslaafden gingen vervolgens over op heroïne of het opioïde fentanyl – al dan niet met heroïne versneden. In 2019 overleden rond de vijftigduizend opioïdegebruikers aan een overdosis medicijnen, al dan niet in combinatie met alcohol.

Dat valt niet alleen farmaceuten aan te rekenen: ook toezichthouders faalden en artsen, die massaal en te makkelijk pijnstillers voorschreven.

Bij de schikking van 26 miljard dollar (ruim 22 miljard euro) zijn Johnson & Johnson betrokken – de Amerikaanse moeder van de Leidse vaccinmaker Janssen – en drie geneesmiddelendistributeurs. Begin september lieten zij weten een akkoord te hebben met 42 Amerikaanse staten.

De opioïden waar het in dit geval om gaat, zijn fentanyl – ook illegaal nagemaakte – en andere morfine-achtige pijnstillers. Bij het overlijden van rockster Tom Petty, muzikant Prince en acteur Philip Seymour Hoffman speelde fentanylgebruik een rol.

Drieduizend rechtszaken

Johnson & Johnson – dat in 2020 een omzet draaide van 82 miljard dollar – zou artsen en patiënten volgens de aanklagers systematisch hebben misleid over de gevaren van zijn pijnstillers. Ook prees het zijn medicijn aan als een middel tegen milde pijn, waar een veel lichtere pijnstiller had gepast. Distributeurs zouden laks zijn geweest bij de controles op de bestemming van de medicijnen, waardoor de pillen in het illegale circuit terechtkwamen.

Met hun deal maken Johnson & Johnson en de drie distributeurs een eind aan zo’n drieduizend rechtszaken. Een groot deel van het schikkingsgeld is bestemd voor de behandeling van opioïdenverslaafden, een deel gaat op aan juridische kosten.

Een andere megaschikking is getroffen met Purdue Pharma, het bedrijf dat voor het grote publiek symbool staat voor de opioïdencrisis. Een federale rechter in Connecticut keurde deze maand de afspraken goed. Het farmaciebedrijf zelf – omzet 2017: 3 miljard dollar – is inmiddels failliet. De familie Sackler, die eigenaar was, betaalt 4,5 miljard dollar aan onder anderen nabestaanden van slachtoffers. Het aantal eisers in deze zaak is opgelopen tot zeshonderdduizend.

Purdue Pharma bracht het opioïde Oxycontin in 1996 op de markt, en het werd snel een blockbuster, een verkoopsucces. Het dit voorjaar verschenen boek Empire of pain: the secret history of the Sackler dynasty van journalist Patrick Radden Keefe staat vol ernstige feiten over het bedrijf. Zo kreeg Purdue al in 1997 signalen dat mensen verslaafd raakten en stierven aan Oxycontin. Toch prees de farmaceut het middel aan voor de kleinste kwaaltjes. Rugpijn? Een sportblessure? Neem Oxycontin.

Dit boek kreeg van NRC 5 ballen. Lees hier de recensie: Hoe een pijnstiller een half miljoen mensen het leven kostte en de producent schatrijk werd

De verkopers – Purdue Pharma had er honderden op de loonlijst – oefenden met behulp van rollenspellen hoe ze artsen konden geruststellen over de verslavingsrisico’s. Artsen werden gepaaid: het bedrijf gaf alleen al 9 miljoen dollar uit aan etentjes en lekkernijen voor doktoren.

Tekenend is een e-mail uit 1997 aan Purdue-topman Richard Sackler. Daarin wijst een medewerker erop dat artsen denken dat Oxycontin minder sterk is dan morfine – terwijl het medicijn juist twee keer zo sterk is. „Het is belangrijk erop te letten dat deze perceptie van artsen niet verandert”, aldus de e-mail.

De Sacklers presenteerden zichzelf intussen met gulle giften als filantropen. Tal van instituties werden naar hen vernoemd. Zo kreeg de Universiteit Leiden begin deze eeuw na donaties een Sackler Laboratory for Astrophysics. Inmiddels heeft Leiden die naam veranderd.

Op de voorliggende schikking met Purdue Pharma is veel kritiek. Ze zou de familie vrijwaren van verdere aansprakelijkheid, terwijl de Sacklers zeker 10 miljard dollar aan het bedrijf hebben onttrokken. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is daarom eerder deze maand in beroep gegaan, om de schikking alsnog te blokkeren.

Opvallend is dat in een aantal rechtszaken rondom de zware pijnstillers niet alleen farmaceuten en distributeurs verantwoordelijk worden gehouden. Ook supermarktketen Walmart en drogisterijketen Walgreens zijn aangeklaagd. Zij zouden ondanks waarschuwingen te makkelijk recepten voor deze pijnstillers hebben geaccepteerd.

Organisatiebureau McKinsey schikte in februari voor een half miljard met een groep Amerikaanse staten vanwege zijn langdurige rol als adviseur aan bedrijven in de pijnstillercrisis. Zo stelde het bureau in 2002 Johnson & Johnson voor de marketing te richten op patiënten met een hoog risico op misbruik, zoals mannen onder de veertig jaar.

Antidepressiva

Dat ging niet alleen bij pijnstillers zo. Bij antidepressiva was eerder al agressieve verkoop van een omstreden middel zichtbaar. Zo schikte het Britse farmaceutische bedrijf GSK in 2012 met de Amerikaanse autoriteiten voor 3 miljard dollar. Het bedrijf had geen bewijs dat zijn medicijn tegen depressie werkte bij jongeren, maar deed dat wel voorkomen. Het middel gaf juist een verhoogd risico op zelfmoord. GSK won artsen voor zich met diners en welnessbehandelingen.

Dat zware medicijnen te makkelijk worden voorgeschreven, is een probleem dat je met dit soort miljardenschikkingen niet oplost, zegt Adam Cohen, emeritus hoogleraar klinische farmacologie aan de Universiteit Leiden. „Het liefst wijten we een ramp aan één boef. Zo gaat het in de Donald Duck ook. Maar niet alleen de farmaceutische industrie moet aan zware introspectie doen, voor artsen geldt dat ook.”

Cohen vindt het schokkend dat dokters massaal deze zware medicijnen voorschreven. „Waarom was deze groep professionals zo extreem gevoelig voor intens stupide marketing? De medische stand moet zichzelf dit zwaar aanrekenen.”

Hoewel zware pijnstillers in Nederland veel minder gemeengoed zijn dan in de VS, is ook hier het medische gebruik ervan de afgelopen jaren toegenomen. Dat komt bijvoorbeeld doordat het aantal mensen met chronische pijn in de vergrijzende samenleving groeide.

Volgens Cohen spelen ook „verkeerde prikkels” in het zorgsysteem een rol. „Zo moet elk ziekenhuis aan rapporteren hoeveel pijn patiënten gemiddeld na een behandeling hebben. Daar worden ze op afgerekend. Maar je komt alleen op een goede score uit als je je patiënten veel pijnstillers geeft.”