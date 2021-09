‘Grootste stijging aantal moorden ooit in VS in 2020’

In de Verenigde Staten is in 2020 de grootste stijging van het aantal moorden ten opzichte van het jaar ervoor ooit gemeten. Dat schrijven Amerikaanse media maandag op basis van cijfers van de inlichtingendienst FBI. Vorig jaar werden zeker 21.500 mensen in de VS vermoord, 4.901 meer dan het jaar ervoor.

Met name in de steden nam het aantal moorden toe, hoewel moorden in de VS gelijkwaardiger over heel het land verdeeld lijken te zijn. Zo registreerden middelgrote steden als Albuquerque in de staat New Mexico, Milwaukee in Wisconsin en Des Moines in Iowa vorig jaar een recordaantal moorden. De steden Los Angeles en New York waren vorig jaar daarentegen goed voor 3,8 procent van alle moorden in het land, vergeleken met 13,8 procent in het jaar 1990.

Van alle geregistreerde moorden werd in 2020 een record van 77 procent gepleegd met een vuurwapen. Het totale aantal moorden ligt overigens onder dat van de misdaadpiek van de jaren negentig, schrijft The New York Times.

Stijging wapenverkoop

Voor de stijging van het aantal moorden zou geen eenduidige verklaring zijn. Mogelijk speelt de coronapandemie mee: vorig jaar steeg de wapenverkoop in de Verenigde Staten rap. Zo stelde de FBI vast dat in augustus vorig jaar 57 procent meer wapens werden verkocht dan in dezelfde maand in 2019.

Hoewel het aantal moorden in 2020 steeg, daalde het aantal grote misdaden in 2020 juist in vergelijking met het jaar ervoor. Misdaadcijfers in de VS worden sinds de jaren zestig bijgehouden.