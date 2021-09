Remkes ontvangt VVD, D66 en CDA voor nieuwe formatiegesprekken

Johan Remkes gaat maandag om 11.30 uur in gesprek met de fractievoorzitters en de nummers twee van de VVD, D66 en het CDA. De informateur hoopt deze week een doorbraak in het formatieproces te forceren. Afgelopen weekend namen D66 en ChristenUnie daar al voorzichtig een voorschot op, door bij monde van fractievoorzitters Sigrid Kaag en Gert-Jan Segers toenadering tot elkaar te zoeken. Beide partijen hadden eerder aangegeven principiële bezwaren tegen onderlinge samenwerking te hebben.

Door voornoemde toenadering lijkt een meerderheidskabinet toch weer een mogelijkheid, op het moment dat de formatie door samenwerkingsbezwaren van meerdere partijen juist op een minderheidskabinet afstevende. Remkes gaat maandag in gesprek met Mark Rutte en Sophie Hermans van de VVD, Sigrid Kaag en Rob Jetten van D66 en Wopke Hoekstra en Pieter Heerma van het CDA. Van alle drie de partijen is bekend dat ze de voorkeur hebben voor een meerderheidskabinet.

In een vrijdag aan de drie partijen verstuurde brief schrijft Remkes van plan te zijn de Tweede Kamer „zo spoedig mogelijk na de bijeenkomst van maandag nader te informeren”. Remkes verwacht dit in de loop van deze week te doen en hierbij „conclusies te trekken” op basis van de opdracht die hij van de Tweede Kamer ontving, zo laat hij weten.