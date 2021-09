Eén op de vijf jongeren slachtoffer van huiselijk geweld

Eén op de vijf jongeren tussen de 16 en 24 jaar oud had in de periode van maart 2019 tot april 2020 te maken met huiselijk geweld. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerde analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld. Bij zo’n 12 procent ging het om structureel geweld dat maandelijks, wekelijks of dagelijks plaatsvond.

Uit de gegevens blijkt dat fysiek geweld in huiselijke kring het vaakst voorkomt. Twaalf procent van jongeren tussen de 16 en 24 jaar was in het jaar ervoor slachtoffer van een vorm van fysiek geweld. Daarnaast zegt één op de tien jongeren te maken hebben met dwingende controle, een structurele vorm van huiselijk geweld waarbij één persoon de ander sterk domineert.

Vrouwen zijn vaker slachtoffer van huiselijk geweld dan mannen. Zij hebben vooral vaker te maken met seksueel geweld: vijf procent tegenover één procent. Ook stalken door de ex-partner komt vaker voor bij vrouwen: zo’n zeven procent van de vrouwen en drie procent van de mannen heeft ermee te maken. Mannen zijn volgens slachtoffers vaker plegers van fysiek geweld. Bijna de helft van die groep, 45 procent, gaf aan dat een man de pleger was, tegenover 24 procent de vrouw. Ook dwingende controle wordt vaker uitgeoefend door mannen dan vrouwen: 35 om 28 procent, terwijl 26 procent van de slachtoffers van beide geslachten wees.