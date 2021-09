Een Instagram speciaal voor kinderen? Toch nog even niet

Het populaire sociale medium Instagram, een dochterbedrijf van Facebook, legt het voornemen om een apart platform voor kinderen onder de dertien jaar te ontwikkelen voorlopig stil. Maar dat is geen erkenning dat het project een slecht idee is, benadrukte Instagram-topman Adam Mosseri die de opschorting van Instagram Kids deze maandag bekendmaakte.

Instagram, waarop mensen foto’s en korte video’s delen, is de afgelopen weken ernstig gekritiseerd over de negatieve invloed die het platform heeft op het zelfvertrouwen van tieners – vooral meisjes. Uit onderzoek van moederbedrijf Facebook, dat The Wall Street Journal naar buiten bracht, blijkt dat één op de drie tienermeisjes zegt dat Instagram gevoelens van onvrede over hun lichaam verergert.

40 procent van de tieners in de VS en het Verenigd Koninkrijk die zeggen zichzelf „onaantrekkelijk” te voelen, zeggen dat dit gevoel op Instagram ontstond. Van de tieners die meldden met gedachten aan zelfmoord rond te lopen, zou in het VK 13 procent, en in de VS 6 procent, het verlangen daarnaar herleiden tot Instagram, aldus het onderzoek. Hoewel deze informatie dus bij Facebook bekend was, en intern ook besproken is, relativeerde het bedrijf naar buiten toe de negatieve gevolgen.

Instagram verwijt The Wall Street Journal dat die de uitkomsten van het onderzoek onjuist heeft weergegeven. De ondervraagde tieners zouden namelijk óók hebben aangegeven dat Instagram hen in veel opzichten beter over zichzelf doet voelen.

Instagram, dat verspreid over de wereld een miljard actieve maandelijkse gebruikers heeft, verbiedt gebruikers onder de dertien om het platform te gebruiken. Dat wil echter niet zeggen dat zij er niet actief op zijn, door over hun leeftijd te liegen.

Lees ook: Facebook houdt prominente gebruikers uit de wind

Veilige omgeving

Instagram Kids zou bedoeld zijn om kinderen van tien tot twaalf jaar een veilige omgeving te bieden. Op het platform zou geen reclame komen en ouders zouden de mogelijkheid krijgen om de activiteiten van hun kinderen in de gaten te houden.

Dit voorjaar schreef een aantal Democratische Congresleden in de VS al een brief aan Facebook, waarin ze hun zorgen over het project uitten. Naar aanleiding van de recente publicatie van The Wall Street Journal over de schadelijke effecten van Instagram op tieners houdt het Congres deze week een hoorzitting over de kwestie. Daarbij zal ook iemand van Facebook ondervraagd worden. 40 procent van de gebruikers van Instagram is 22 jaar of jonger. Alleen al in de VS loggen iedere dag 22 miljoen tieners in.

Topman Mosseri stelt in zijn verklaring dat Instagram Kids niet is afgeblazen, maar dat slechts een pauze in de ontwikkeling is ingelast. „Die tijd zullen we gebruiken om in overleg met ouders, experts en beleidsmakers de waarde en de noodzaak van dit project te laten zien.”

Het idee voor Instagram Kids komt voort, aldus Mosseri, „uit een ernstig probleem dat in de hele sector bestaat: kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd een telefoon, geven een foute leeftijd op en downloaden apps die bedoeld zijn voor gebruikers van dertien jaar of ouder.”

In plaats daarvan zouden ouders de optie moeten krijgen om hun kinderen toegang te geven tot een versie van Instagram die speciaal op hun leeftijdsgroep is toegesneden. YouTube en TikTok hebben ook al versie voor kinderen onder de dertien.