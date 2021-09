Duitse partijen beginnen al met de formatie in het televisiedebat

Goed programma hoor, dat Duitsland kiest. Dadelijk vanaf de exitpolls om zes uur (wat is too close to call eigenlijk in het Duits?) interviews met kenners die elkaar prettig in de haren vlogen over de betekenis van de uitslagen en een vlotte schakeling naar de zaal waar Armin Laschet zijn teleurstelling over de uitslag uitsprak. Terechte aandacht voor Nederlands belangrijkste buitenland.

Wel jammer dat het alleen op de radio was. De Nederlandse Publieke Omroep bood de televisiekijker op dat moment de keuze tussen Studio Sport, Podium Witteman en #Mijnpestverhaal. Prachtprogramma’s, maar misschien had men toch een opstand van woeste sportfans, boze kinderen en vertoornde Haydnhooligans moeten riskeren en een actuele verkiezingsuitzending moeten maken. Het personeel was er: Jeroen Wollaars zat al in Berlijn voor een speciale Nieuwsuur, maar hij mocht pas uren later op de zender.

Schnee von gestern

Zo was er alle tijd om op ARD en ZDF te kijken naar de ‘Berliner Runde’, het grote debat met de leiders van de grote partijen, waarbij de regie het overzichtsbeeld zo koos dat van Susanne Hennig-Wellsow (Die Linke) slechts de rechterhelft zichtbaar was en van Alice Weidel (AfD) helemaal niets. In het midden van de tafel werd CSU-leider Markus Söder onderhouden over het falen van CDU-leider Laschet als kanselierskandidaat. Was een ander niet beter geweest? „Das ist Schnee von gestern”, zei Söder op de toon die verried dat hij zelf graag de sneeuw van morgen wilde zijn.

Het debat was ernstig en zakelijk als een overhoring met diverse naamvallen. Het ging om de Macht-Arithmetik, benadrukten de gespreksleiders. De liberaal Lindner stelde Groenen-leider Baerbock voor om eerst samen te praten om te kijken of ze met SPD dan wel CDU/CSU in zee zouden willen – een slimme poging om het initiatief te krijgen. Even leek het of er in een uurtje Duits televisiedebat meer formatiemeters gemaakt zouden worden dan in zes maanden polderpraten.

Met uitzicht op de Fernsehturm in het midden van Berlijn mocht Jeroen Wollaars om half tien dan eindelijk zijn uitzending beginnen. Hij had Duitse gasten die het Nederlands in vaak goede mate beheersten, maar de ex-correspondent leek zich vooral te verlustigen in de mogelijkheid om zelf lekker veel Duits te spreken op de Nederlandse televisie. Zijn gasten duidden de uitslag soepeltjes. Journalist Anke Plättner vond die uiteindelijk vooral een nederlaag voor de Groenen. „De Duitsers vinden het klimaat belangrijk, maar dat geldt ook voor hun pensioenen. Hun geld is hun nabijer dan Moeder Aarde.”

Op de fiets

Een Nieuwsuur-verslaggever was de Alexanderplatz opgegaan om mensen te vragen hoe zij tegen de nederlaag van de christendemocraten aankeken. Nu is die partij in de hoofdstad vrij klein, dus het duurde een tijdje eer er überhaupt een CDU-stemmer was gevonden. Die bleek nog niet op de hoogte van de exitpoll. „Ach so…” sprak de vrouw berustend. De ondertitelaar vertaalde dit fluks in „op die fiets”, waardoor je toch het idee kreeg dat iemand probeerde een versleten bezettingstrauma de eenentwintigste eeuw binnen te fietsen.

Binnen vroeg Jeroen Wollaars, groot liefhebber van de weinigwoordenvraag: „Kann Scholz merkeln?”. In één moeite door werd de dramatische staat van de digitalisering in Duitsland besproken, net als het feit dat Merkel „heel veel niet heeft hervormd”.

De kijker werd efficiënt bijgepraat, maar je voelde onder de oppervlakte dat deze mensen samen best een hele avond hadden kunnen vullen. Nu moest Wollaars na een half uur al een onvermijdelijke zin uitspreken: „Jetzt gehen wir nach Hilversum.”