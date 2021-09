Drugszaak in de entourage van Lega-leider Matteo Salvini

Of het nu een beeld was van Salvini die met een boterham met Nutella ontbijt, of een post waarin hij uithaalt naar immigranten - internetgoeroe Luca Morisi leidde de propagandamachine die de radicaal-rechtse Italiaanse politicus Matteo Salvini miljoenen volgers opleverde op sociale media en droeg zo bij aan het electoraal succes van diens Lega. Nu dreigen Morisi’s persoonlijke problemen en betrokkenheid bij een drugszaak Salvini en de Lega schade te berokkenen.

Toen donderdag bekend werd dat Morisi ontslag nam, speculeerden de Italiaanse media nog dat dit mogelijk iets te maken had met de interne spanning in de Lega. Een deel van de partij is niet gelukkig met de regeringsdeelname in Italië, en zou liever oppositie voeren.

Maandag werd duidelijk dat Morisi’s ontslag waarschijnlijk om iets anders draait. Justitie in de Noord-Italiaanse stad Verona is een drugsonderzoek naar hem begonnen, vermoedelijk wegens dealen. De zaak heeft te maken met drie jongeren die in augustus met vloeibare drugs op zak werden opgepakt. De drie wezen Morisi aan als de man die hen de middelen zou hebben geleverd. Bij een huiszoeking bij Morisi vond de politie een kleine voorraad coke.

Reputatieschade

Reputatieschade is mede onvermijdelijk omdat Matteo Salvini over drugs altijd meteen een hard moreel oordeel klaar heeft gehad. Morisi zei maandag dat hij ‘geen enkel misdrijf heeft gepleegd’, maar excuseerde zich tegelijk voor ‘een ernstige persoonlijke fout’. Salvini reageerde dat ‘Luca zichzelf meer kwaad heeft berokkend dan anderen’, en dat zijn vriend altijd op hem kan rekenen.

Het is geen makkelijke periode voor Salvini, die in de peilingen concurrentie krijgt van het uiterst rechtse Broeders van Italië en de centrumlinkse Partito Democratico. Op 23 oktober moet hij bovendien voor de rechter verschijnen, in de zaak rond Open Arms, een ngo-schip dat migranten aan boord had. In 2019, als minister van Binnenlandse Zaken, verbood Salvini dat schip aan te leggen. Verwacht wordt dat de politicus dit proces zal aangrijpen om zijn populariteit, en die van zijn partij, op te krikken.