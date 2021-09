Douwe Bob annuleert tour vanwege coronatoegangsbewijs

Zanger Douwe Bob heeft zijn aankomende tour afgezegd vanwege de afgelopen weekend ingevoerde coronapas. Hij noemt het ‘discriminatie’ dat bezoekers moeten bewijzen dat ze ofwel gevaccineerd, immuun door doorgemaakte besmetting of getest zijn, en wil er daarom niet aan meewerken. Hij zou 28 keer optreden door het hele land, vanaf 7 oktober in Spijkenisse tot en met 23 december in Breda.

„Ik ben net voor het eerst geweigerd bij een bioscoop omdat ik geen QR-code heb”, zegt Douwe Bob in een videoboodschap op Instagram. „En toen werd het na alle verhalen toch wel heel echt. Enge shit. Toen besefte ik: ik ga er niet aan meedoen. De discriminatie is te groot. Dit is niet waarom ik muzikant ben geworden.”

Lees ook het interview met Douwe Bob: ‘Work hard, play hard staat op mijn borst geschreven’

Vaccinatiegraad

De zanger, volledige naam Douwe Bob Posthuma, speelde volgens zijn website eerder deze maand wel een concert in Denemarken, waar gespeeld kan worden zonder QR-code, mede dankzij de hoge vaccinatiegraad in dat land. In Nederland wil het demissionair kabinet door middel van de afgelopen weekend in horeca en culturele instellingen ingevoerde, verplichte coronapas een piekbelasting op de zorg in het najaar voorkomen.

Eerder annuleerden cabaretiers Hans Teeuwen en Jandino Asporaat voorstellingen vanwege de coronapas. Andere artiesten spraken zich er wel tegen uit, maar treden er alsnog wel mee op, zoals Typhoon. Het ‘Actiecomité Vrije Doorgang’ riep vorige week podia op niet mee te werken aan de handhaving van het toegangsbewijs. Die oproep werd ondertekend door een klein aantal artiesten, waaronder My Baby, Def P en de band Paceshifters.

Douwe Bob, die in 2016 meedeed aan het Eurovisie Songfestival en driemaal een Edison won, zegt in zijn video zelf niet gevaccineerd te zijn, maar daar ook niet principieel iets op tegen te hebben. „Ik heb geen probleem met vaccinaties en ook niet met mensen die gevaccineerd zijn, maar ik heb wel een heel groot probleem met dwang.” Vorig jaar juni kwam hij in opspraak toen hij een concert in op Terschelling gaf, wat vooraf verboden was. Boa’s onderbraken het concert.

De zanger was niet bereikbaar voor commentaar.