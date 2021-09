‘Demissionair premier Rutte zwaar beveiligd vanwege dreiging’

Demissionair premier Mark Rutte wordt zwaar beveiligd vanwege een dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad. Criminelen zouden mogelijk een aanslag of ontvoering beramen op Rutte. Dat bevestigen bronnen aan NOS en Het Parool na berichtgeving in De Telegraaf. Het is onduidelijk sinds wanneer de dreiging speelt. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) zegt geen uitspraken te doen over veiligheidssituaties en beveiligingsmaatregelen.

Volgens de krant zijn zogeheten ‘spotters’ gesignaleerd in de buurt van Rutte, die zouden moeten verkennen hoe een aanslag of ontvoering het best kan worden uitgevoerd. Eerder werden op soortgelijke wijze moordaanslagen op advocaat Derk Wiersum en misdaadverslaggever Peter R. de Vries voorbereid.

Volgens De Telegraaf zijn er zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen, waaronder de extra aanwezigheid van speciaal getrainde politiemensen van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB).

PVV-leider Geert Wilders, die zelf al jaren zwaar beveiligd wordt, wenst Rutte sterkte toe op Twitter: „Verschrikkelijk. Dit gun je helemaal niemand.”