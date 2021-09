Claudia de Breij schrijft boek voor verjaardag Amalia

Ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van Amalia publiceert cabaretier en schrijver Claudia de Breij een boek over de kroonprinses. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandagochtend bekend.

De Breij voerde de afgelopen maanden enkele gesprekken met Amalia, onder meer, zo meldt de RVD, over „haar schooltijd, haar liefde voor muziek en wat het Koningschap en haar toekomstige rol nu voor haar betekenen”. Amalia nam De Breij onder meer mee naar het Koninklijk Staldepartement, om te praten over haar passie voor paarden. „Als je me echt wilt leren kennen, moet je me zien rijden”, citeert de RVD Amalia.

De kroonprinses werd tot nu toe niet uitgebreid geïnterviewd, wel gaf ze een aantal keer antwoord op vragen van de media. De Breij meldt op haar Instagram-account dat de gesprekken zijn gegaan „over alles dat ertoe doet”.

Boek is traditie bij 18e verjaardag

Ook bij de achttiende verjaardagen van haar vader en grootmoeder verschenen boekjes. Schrijfster Hella Haasse schreef in 1955 Portret van prinses Beatrix, schrijfster Renate Rubinstein in 1985 Alexander, een impressie van de kroonprins bij zijn achttiende verjaardag.

Rubinstein noteerde dat de huidige koning „het trouwens meer [leek] te beschouwen als een examen. Bij elke vraag, hoe gewoon ook, trok hij de eerste dag een zorgelijke rimpel en ging zoeken naar het juiste antwoord.” Rubinstein nam haar neefje Maurits mee, om het cassettebandje te bedienen en om te zien hoe de kroonprins in het gezelschap van een leeftijdsgenoot zou zijn.

Ze concludeerde aan het einde: „Als er geen oorlog komt, als Nederland een vrije land blijft, als we een democratie blijven houden, dan zal de huidige kroonprins voor dat land een hele geschikte koning zijn.”

Haasse concludeerde in haar boekje dat Beatrix een voorbeeld was van „de generatie die nu aan bod komt: (..) die weinig voelen voor dromerijen en abstracties (..), een generatie die zich geen knollen voor citroenen laat verkopen”.

Beatrix zou jaren later, toen ze in 2004 de Prijs der Nederlandse Letteren aan Haasse uitreikte, zeggen dat die haar „welwillend” had beschreven, „met begrip voor de misschien wel lastige tiener die ik was.”

Het boek van De Breij over Amalia zal in november verschijnen en wordt uitgegeven door Uitgeverij Pluim.