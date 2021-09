Amerikaanse zanger R. Kelly schuldig bevonden aan mensenhandel

De Amerikaanse R&B-zanger R. Kelly is maandag door een rechtbank in New York schuldig bevonden aan mensenhandel. Hij lokte jarenlang vrouwen en meisjes om hen seksueel te misbruiken en laten misbruiken. Dat meldt persbureau AP. Een jury van twaalf personen achtte de 54-jarige zanger, vooral bekend van zijn nummer ‘I believe I can fly’, schuldig op de tweede dag van hun beraadslagingen.

Aanklagers betoogden tijdens het proces dat een entourage van managers en medewerkers de zanger hielp om meisjes te ontmoeten - en hen gehoorzaam en stil te houden. Meerdere slachtoffers getuigden dat Kelly hen had onderworpen aan perverse en sadistische grillen toen zij minderjarig waren. Kelly ontliep beschuldigingen van seksueel misbruik van jonge vrouwen en kinderen meer dan twintig jaar lang.

Kelly, die zelf zegt onschuldig te zijn, zit sinds 2019 vast. Zijn proces begon in augustus. Op 4 mei 2022 hoort hij welke straf hij opgelegd krijgt. Mogelijk gaat hij tientallen jaren de cel in.

Illegaal huwelijk

Jarenlang reageerden de media en het publiek laconiek op beschuldigingen van seksueel misbruik van minderjarigen door Kelly. Dat begon in 1994 met zijn illegale huwelijk met de R&B-zangeres Aaliyah, die op dat moment 15 jaar oud was. Zijn concerten en platen bleven goed verkopen.

Andere artiesten bleven zijn nummers opnemen, ook nadat Kelly in 2002 werd gearresteerd op verdenking van het maken van een video waarop hij een 14-jarig meisje misbruikte en op haar urineerde. Pas naar aanleiding van de veelbekeken documentaireserie Surviving R. Kelly uit 2019, waarin slachtoffers hun verhaal deden, ontstond grote publieke verontwaardiging.