‘Afgelopen dag 67 mensen omgekomen bij gevechten om Marib in Jemen’

Afgelopen vierentwintig uur hebben 67 mensen het leven gelaten in gevechten om de strategisch gelegen stad Marib in Jemen. Dat meldt persbureau AFP maandag op basis van militaire Houthi-bronnen. Onder de dodelijke slachtoffers zouden zich 58 door Iran gesteunde Houthi-rebellen en negen door Saudi-Arabië gesteunde regeringssoldaten bevinden. Medische bronnen bevestigen deze aantallen tegenover AFP.

De gevechten rondom Marib intensiveerden afgelopen weken. Deze stad ligt op ruim honderd kilometer van de hoofdstad Sanaa die in handen is van de Houthi-rebellen. De rebellen, die ook een groot deel van het noorden van het land beheersen, proberen de stad al maandenlang te veroveren. In februari begonnen ze een offensief, in de hoop het olierijke Marib en de gelijknamige provincie te veroveren om zo een sterkere positie in de vredesbesprekingen te verwerven.

Precair moment

De opgelaaide gevechten komen op een precair moment. Jake Sullivan, de nationale veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Joe Biden, is maandag naar Saudi-Arabië afgereisd. Hij hoopt de dit voorjaar vastgelopen vredesbesprekingen tussen de door Saudi-Arabië geleide coalitie en de Houthi-rebellen nieuw leven in te blazen. Het is het hoogstgeplaatste regeringsbezoek uit de Verenigde Staten sinds het aantreden van Biden als president in januari van dit jaar.

De oorlog in Jemen begon in 2014 toen de Houthi-rebellen de hoofdstad Saana binnenvielen en de zittende regering van president Al Hadi verdreven. Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten poogden vervolgens Al Hadi weer in het zadel te krijgen. Sindsdien kwamen in gevechten tussen de Houthi-rebellen en coalitietroepen tienduizenden Jemenieten om het leven en werden miljoenen gedwongen te vluchten. Volgens de Verenigde Naties is 80 procent van de bevolking van Jemen afhankelijk van noodhulp. De VN noemt het de „grootste humanitaire crisis” wereldwijd.

