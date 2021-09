Welke coalities liggen voor de hand in Duitsland – en welke niet (meer)?

Wordt het dan toch een ‘stoplicht’ of misschien ‘Jamaica’? De komende weken – en waarschijnlijk maanden – staan in Duitsland in het teken van coalitiegesprekken en -onderhandelingen tussen drie partijen. Dat is een wezenlijk ander politiek speelveld dan de afgelopen jaren, toen SPD en CDU/CSU samen de dienst uitmaakten.

Hieronder staan eerst de twee meest waarschijnlijke opties die de komende tijd op tafel komen, de rest ligt minder voor de hand. De radicaal-rechtse Alternative für Deutschland ontbreekt in deze combinaties, omdat geen enkele partij in de Bondsdag wil samenwerken met het AfD.

Stoplichtcoalitie – SPD, de Groenen, FDP

SPD en de Groenen steken niet onder stoelen of banken dat ze een regering zouden willen vormen. Alleen hebben ze daar samen geen meerderheid voor. De FDP zou als derde moeten aanschuiven om een progressief-liberale coalitie mogelijk te maken.

De liberale partijleider Christian Lindner hield zich vooraf erg op de vlakte en zei dat hij ‘veel fantasie’ nodig heeft om dat stoplicht-kabinet voor zich te zien. De FDP heeft altijd gezegd niet mee te willen werken aan een linkser Duitsland.

Er zijn programmatisch ook grote verschillen, vooral met de Groenen. Die laatste partij wil, net als de SPD, een hoger minimumloon. Bovendien worden belastingverhogingen niet uitgesloten. Allemaal moeilijke punten voor de FDP-achterban en in 2017 nog reden voor Lindner om weg te lopen uit coalitiegesprekken met de Groenen en CDU/CSU.

Of Lindner de kaarten tegen de borst houdt uit principe of omwille van zijn onderhandelingspositie, is onduidelijk. Er vindt volgens analisten de laatste tijd wel degelijk meer toenadering plaats tussen de Groenen en de FDP.

Als de SPD en de Groenen een succesvolle agenda willen met aandacht voor rechtvaardige inkomensverdeling en het klimaat, is het niet gek om de liberale ‘werkgeverspartij’ medeverantwoordelijk te maken. De vraag is welke prijs men bereid is te betalen aan de FDP, dat dan op economisch en financieel vlak een dikke vinger in de pap zal willen krijgen. Christian Lindner wil in ieder geval minister van Financiën worden, heeft hij gezegd.

Rood-groen-rood – SPD, de Groenen, Die Linke

Het scenario voor deze ‘Linksrutsch’ waar Laschet, Merkel en vele anderen binnen CDU en CSU tijdens de campagne voor waarschuwden, kan hoogstwaarschijnlijk geen realiteit worden. Het is nog maar de vraag of het uiterst linkse Die Linke de kiesdrempel haalt. En als ze dat wel gebeurt, dan hebben ze samen met de SPD en De Groenen waarschijnlijk ook net geen meerderheid.

Het is trouwens de vraag in hoeverre SPD-leider Scholz als kanselier een baken van continuïteit en stabiliteit kan zijn als er in een zeer krappe coalitie een partij zou zitten die antikapitalistisch is en tegen de NAVO. En die bovendien nog niet zo lang geleden door de binnenlandse veiligheidsdienst in de gaten werd gehouden vanwege ‘antigrondwettelijke tendensen’ binnen de gelederen.

Voor zowel de Groenen als de SPD was het handig geweest om Die Linke zo lang mogelijk boven de markt te kunnen laten zweven, aangezien dat bijvoorbeeld de FDP nerveus zou kunnen maken.

Jamaica-coalitie – CDU/CSU, de Groenen, FDP

CDU-leider Armin Laschet zei op verkiezingsavond nog altijd een ‘toekomstcoalitie’ voor zich te zien, samen met De Groenen en FDP. In deelstaat Sleeswijk-Holstein werken deze partijen al redelijk succesvol samen en ook voor de FDP heeft CDU/CSU eigenlijk de voorkeur boven de SPD. De liberalen worden in dit scenario niet gesandwicht tussen twee linkse partijen; het gevaar dat in een stoplicht-coalitie met SPD en de Groenen zeker bestaat.

In 2017 was het juist FDP-leider Lindner die vlak na de verkiezingen gesprekken over een Jamaica-coalitie opblies. Hij had er toen, naar eigen zeggen, te weinig vertrouwen in. Vooral met de Groenen waren er destijds grote verschillen, bijvoorbeeld over belastingen en het beteugelen van de vrije markt. Het is afwachten in hoeverre die zaken nu, met nieuwe leiders bij de Groenen en CDU/CSU, een doorslaggevende rol zouden spelen.

Voortzetting ‘GroKo’ – CDU/CSU, SPD

Als de twee grootste partijen in de Bondsdag een coalitie vormen zoals CDU/CSU en SPD nu doen, wordt dat een ‘Grosse Koalition’ genoemd, afgekort GroKo. Nu er in de prognoses een meerderheid lijkt voor de voortzetting van deze coalitie, kan deze in theorie opnieuw worden gevormd. De kans daarop is vooralsnog echter zeer gering, al zinspeelde CSU-voorman Markus Söder er onlangs nog wel op.

Een aanzienlijk deel van de SPD, waaronder de jonge linkervleugel, wil niet meer met CDU/CSU. En lijsttrekker Olaf Scholz heeft duidelijk aangegeven dat hij wil inzetten op een regering met de Groenen, in combinatie met de FDP, de zogeheten stoplicht-variant.

Kenia-coalitie – CDU/CSU, SPD, de Groenen

CDU/CSU en SPD lijken een meerderheid te behalen voor hun huidige coalitie, mochten ze die uiteindelijk tóch willen voortzetten.

Om een breed maatschappelijk gedragen coalitie te vormen, kan het slim zijn om De Groenen erbij te vragen. De kans dat dit gebeurt, lijkt zeer klein. Behalve als er allerlei andere opties zijn geklapt. Met een duidelijke focus op klimaat en een belofte van verandering en ‘nieuw leiderschap’, lijkt het ook niet logisch dat De Groenen iets dergelijks mogelijk zullen maken. Ook SPD wil liever zonder CDU/CSU regeren.

Duitsland-coalitie – CDU/CSU, SPD, FDP

In deze coalitie zijn de drie kleuren van de Duitse vlag vertegenwoordigd, maar ook deze combinatie is weliswaar mogelijk, maar lijkt niet voor de hand te liggen.

De SPD zal haar vingers niet zo snel willen branden aan een dergelijke centrum-rechtse dominantie, zeker niet als mogelijke winnaar van de verkiezingen. Dat zou binnen die partij onverkoopbaar zijn. Dus zal ook deze optie hooguit aan bod komen als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput.