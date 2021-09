Verdachte opgepakt voor moord op basisschooljuf in Londen

De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan verdacht wordt schuldig te zijn aan de moord op de 28-jarige Sabina Nessa. Dat is zondagochtend bekendgemaakt door de Metropolitan Police. De jonge vrouw verdween op 17 september in Londen, haar lichaam werd de dag daarna aangetroffen door een voorbijganger in de buurt van het Cator Park in het zuidoosten van de Britse hoofdstad.

De verdachte is een 38-jarige man. Hij werd in de nacht van zaterdag op zondag gearresteerd in het graafschap East Sussex, iets ten zuiden van Londen. De politie heeft laten weten dat de nabestaanden van het slachtoffer op de hoogte zijn gebracht van „deze belangrijke ontwikkeling”. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt. In het onderzoek naar de moord werden camerabeelden gedeeld van een mogelijke verdachte. Britse media melden dat de zoektocht naar de man op die bewakingsbeelden is gestaakt. Eerder zijn al arrestanten vrijgelaten.

Veiligheid

Nessa, die lesgaf op een basisschool, was op vrijdag de 17de op weg naar een afspraak in een café in de buurt waar zij woonde. Ze kwam daar nooit aan. Haar dood heeft in het Verenigd Koninkrijk veel teweeg gebracht. Het is de tweede zaak in een een halfjaar tijd in Londen waarbij een jonge vrouw werd vermoord terwijl ze alleen op weg was door de stad. In maart werd de 33-jarige Sarah Everard ontvoerd, seksueel misbruikt en gewurgd, naar later bleek door de politieman Wayne Couzens, die schuld heeft bekend.

Dat enkele maanden later een vergelijkbare tragedie heeft plaatsgevonden zorgt voor veel woede. Organisaties als Reclaim These Streets vinden dat te weinig wordt gedaan om de openbare ruimte veilig te maken. De Londense burgemeester Sadiq Khan sprak vorige week over een „epidemie” van geweld tegen vrouwen en meisjes.

Vrijdag werd in Londen een wake gehouden ter nagedachtenis aan de omgebrachte vrouw. Bij Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse premier Boris Johnson, werd ook een kaars gebrand.