Uit het leven van een driftkikker voor wie geen behandelplek meer is

Wat doet hij hier nog langer? De verdachte staat op ontploffen. Al meer dan negen maanden zit hij in voorarrest en nu steggelen de rechtbank en de officier van justitie over de vraag of hij al dan niet verplicht behandeld moet worden. Schoon genoeg heeft Jounass daarvan. Hij balt zijn vuisten. Roept: „Jullie kunnen me niet blijven vasthouden voor dit akkefietje.”

De parketpolitie recht de rug. De rechters houden hun adem in. Het gedrag van deze explosieve en „uitermate verslavingsgevoelige” veelpleger is lastig te voorspellen, staat in het dikke strafdossier dat zich ontwikkelde tot een hersenkraker. Jounass is een driftkikker. Probeer hem tegen te houden en hij wordt woedend.

Hulpverleners van de kliniek waar de verdachte gedwongen was opgenomen om af te kicken van zijn cocaïneverslaving kunnen daarover meepraten. Op een novembermiddag vorig jaar blokkeerde Jounass de deuropening van hun kantoor en eiste hij op hoge toon verlof. Dreigend riep hij tegen de drie: „Jullie gaan niet weg totdat ik vrijheden krijg.”

Jounass werd gearresteerd op verdenking van „wederrechtelijke vrijheidsberoving” en nu zit hij 281 dagen vast op de psychiatrische afdeling van het huis van bewaring in Zwolle. Zonder behandeling. Klinieken schuiven hem door – voor extra beveiliging moeten ze zelf betalen en dat weigeren ze. Advocaten trokken hun handen van hem af, de reclassering gaf hem op.

En nu zitten de magistraten met Jounass in hun maag. Een poging van de met verplichte zorg belaste officier van justitie om hem in het Pieter Baan Centrum te onderzoeken stuitte op verzet van een in allerijl door de rechtbank aangewezen raadsvrouw. „Moet mijn cliënt tbs met dwang riskeren voor het blokkeren van een deuropening?”, vraagt zij zich vertwijfeld af.

Agressie is de rode draad in het strafblad. Verdachte reageert opvliegend, constateren psychiaters sinds 1990. Ook kampt hij met schizofrenie, psychoses en een verstandelijke beperking. „Voor gedragsverandering wordt behandeling noodzakelijk geacht”, staat in een tussenvonnis. Lukt dat niet vrijwillig, dan moet ’t verplicht, met een zorgmachtiging in het kader van de Wet verplichte ggz.

„Ik heb die zorgmachtiging helemaal niet nodig”, vindt Jounass zelf „ik ben al drie jaar clean. Nu heb ik kaartjes meegekregen. Geplastificeerde kaartjes met wat ik moet doen als ik trek krijg.”

„U hebt een kort lontje.” Behoedzaam benoemt de voorzitter de spanning. „U hebt hulp nodig bij het weerstaan van de zucht en al de verleidingen.” Iedereen is het daarover eens: psychiaters, officier van justitie, advocaat, rechtbank en alle ‘ketenpartners in het Veiligheidshuis’ zoals de gemeente. „Er moet wel een woning zijn als u vrijkomt.”

„Nee hoor. Ik ga naar mijn vrouw en kinderen.”

„Het gaat ons om een beschermde woonplek.”

„Ik wil d’r úít! Jullie kunnen me niet blijven vasthouden voor het dichthouden van een deur. Ik kan bij mijn gezin terecht zolang ik maar van de cocaïne afblijf.”

„Is dat niet precies uw probleem? Wat vandaag bij u ‘ja’ is, kan morgen weer ‘nee’ zijn.”

Verdachte, zegt de officier tegen de rechtbank, heeft „dubbele wensen”. Hij wil clean blijven en heeft daarvoor hulp nodig. Maar nu het zo lang duurt voor een geschikte zorgplek beschikbaar is, is de officier er „klaar mee. Daarom heb ik een verzoekschrift tot zorgmachtiging ingediend zodat meneer niet zomaar kan weglopen als vrijwillig afkicken mislukt. De samenleving moet tegen hem beschermd worden.”

Dat begrijpt de advocaat. Een gedwongen behandeling via een zorgmachtiging vindt ze „cruciaal”. Anders komt haar cliënt pas weer bij justitie in beeld als hij op straat een zoveelste beroving heeft gepleegd. Maar, benadrukt ze tegelijkertijd: „Het doet me verdriet dat we voor mensen als hij geen zorgplekken hebben.”

Twee weken later woont Jounass weer bij zijn gezin. Voor „ kortstondige wederrechtelijke vrijheidsberoving” kreeg hij 295 dagen cel – zolang duurde het voorarrest. Omdat het „belangrijk is dat hij behandeld wordt en de zucht naar drugs leert onderdrukken”, gaf de rechtbank ook een zorgmachtiging af. Een beschermde woonplek werd niet gevonden.