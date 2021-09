Surinaamse vicepresident Brunswijk geschorst door voetbalbond

De Surinaamse vicepresident en eigenaar van voetbalclub Inter Moengotapoe, Ronnie Brunswijk, is bestraft door de continentale voetbalbond Concacaf, nadat hij vorige week in de kleedkamer geld uitdeelde aan spelers van de tegenstander. Brunswijk is voor de komende drie jaar uitgesloten van betrokkenheid op welke manier dan ook bij de Concacaf-wedstrijden, meldt de voetbalbond zaterdag. Bovendien zijn zowel Inter Moengotapoe als de Hondurese tegenstander CD Olimpia dit jaar uit de Concacaf League gehaald, de competitie waarin gestreden wordt voor kwalificatie voor de Noord- en Midden-Amerikaanse Champions League.

Naast eigenaar is Brunswijk voorzitter en ex-trainer van Inter Moengotapoe. Filmpjes op sociale media toonden na afloop van de wedstrijd dat Brunswijk geld uitdeelde aan de spelers uit Honduras, meldde de Hondurese krant El Heraldo. De Concacaf onderzocht de filmpjes en concludeert dat er „ernstige schendingen van de integriteitsregels” hebben plaatsgevonden.

Lees ook: Surinaamse vicepresident Brunswijk maakt opwachting in CONCACAF-wedstrijd

Maar dat was niet het enige opmerkelijke aan de wedstrijd. Brunswijk stond op 60-jarige leeftijd in de basis als aanvoerder en deed 54 minuten mee voordat hij gewisseld werd. Uiteindelijk verloor Inter Moengotapoe de wedstrijd met 6-0. De return tussen de twee clubs, in de achtste finales van het toernooi, gaat door de diskwalificatie niet door.

Vicepresident Brunswijk vocht in de jaren 80 als leider van guerillabeweging het Junglecommando tegen de regering van president Desi Bouterse, die hij daarvoor als bodyguard had gediend. Tevens is hij goudhandelaar en is hij door de Nederlandse rechtbank veroordeeld voor drugshandel.