Status Quo-bassist Alan Lancaster overleden

Alan Lancaster, bassist en een van de oprichters van de Britse rockband Status Quo, is zondag op 72-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn vriend en muziekjournalist Craig Bennett zondag namens de familie bekend op Facebook. Lancaster leed al langer aan de chronische zenuwziekte multiple sclerose (MS).

De bassist was samen met frontman Francis Rossi en de inmiddels overleden gitarist Rick Parfitt een van de oprichters van Status Quo in 1967. Lancaster verliet de band in 1985 na onenigheid met de andere bandleden. In 2013 keerde hij weer terug in de band voor een Britse tournee. Status Quo is onder meer bekend door de hits ‘Whatever You Want’, ‘Down Down’ en ‘Roll over Lay Down’.

De Britse bassist is omringd door zijn familie overleden in zijn huis in Australië. „We zijn er allemaal kapot van”, citeert Bennet de woorden van Lancasters vrouw. „Alan had een prachtige gevatheid en een fantastisch droog gevoel voor humor. Hij was een toegewijde en lieve echtgenoot, vader en opa. Zijn familie was altijd het belangrijkste voor hem.” Lancaster laat drie kinderen na en vijf kleinkinderen.