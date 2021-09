SPD gelijk op met gekelderde CDU

De duur van het applaus als CDU-kandidaat Armin Laschet zondagavond het podium betreedt is haast onheilspellend. Onder Laschet haalt de partij van scheidend kanselier Angela Merkel een historisch slecht resultaat. Volgens de exitpolls zakte de CDU/CSU van 33 procent in 2017 naar 25 procent nu. Bovendien lijkt de sociaal-democratische SPD de CDU/CSU met een enkele procentpunt voorbij te streven. Maar de partij klapt verbeten voor Laschet, en die toont zich strijdbaar en kiest de vlucht naar voren. Ondanks het verlies lijkt hij vastbesloten de volgende kanselier te worden: „We zullen alles op alles zetten om een door ons aangevoerde regering te vormen.”

De winnaar van de avond is daarentegen Olaf Scholz en zijn SPD. Na vier verloren Bondsdagverkiezingen lijken de sociaal-democraten dit jaar op de eerste plaats te belanden, ook al is de voorsprong op de CDU/CSU waarschijnlijk een kwestie van tiende procentpunten. De uitslag is wat Scholz betreft ondubbelzinnig. In het Willy-Brandt-Huis in Berlijn zegt hij kort na de eerste prognoses: „De burgers willen dat de volgende kanselier Olaf Scholz heet.”

Daarmee is de strijd tussen CDU/CSU en SPD ook na de verkiezingsdag nog niet beslecht. De aanloop naar de Bondsdagverkiezingen was tumultueus; na aanvankelijk enthousiasme voor lijsttrekker Annalena Baerbock van de Groenen leek een zege voor CDU’er Laschet deze zomer wekenlang zo goed als zeker. Maar de stemming over de competentie van Laschet en over zijn partij kelderde na een aantal onhandige optredens van de kandidaat, en door een gevoel van onvrede over de aanpak van de coronacrisis door de regeringspartij.

Miskleunen

De SPD van Olaf Scholz, minister van Financiën in het huidige kabinet-Merkel, stond in het voorjaar nog rond 15 procent in de peilingen, maar wist op te klimmen tot eerste partij, mede door miskleunen van de concurrentie. De SPD verklaart het eigen succes door het programma, dat klassiek sociaal-democratische thema’s aankaart zoals degelijke lonen en pensioenen. Een mogelijk belangrijker ingrediënt nog voor het succes van de SPD is Scholz’ uitstraling van betrouwbare manager die zorgen bij burgers over politiek of grote veranderingen kan wegnemen, net als Merkel de afgelopen zestien jaar kon.

Het verlies van Laschet en zijn CDU valt te verklaren door de zwalkende campagne van de christen-democraten. In de zestien jaar waarin Merkel de scepter zwaaide, hoefde de partij vrijwel nooit een programmatische koers te kiezen, want die bepaalde Merkel zelf naar eigen inzicht. Zo manifesteerde de CDU zich in het voorjaar vooral als groen, in de nazomer als economisch-liberaal en gematigd conservatief, en richtte de partij de laatste weken vooral de pijlen op de SPD die een links ‘gevaar’ zou vormen voor het land.

Tot frustratie van veel AfD’ers moest hun verkiezingsfeest plaatsvinden in een trouwzaal boven een dierenwinkel in een Berlijnse buitenwijk, omdat vrijwel niemand een zaal aan de partij wilde verhuren

Nu beide kandidaten aanspraak maken op het kanselierschap hangt veel af van de twee beoogde coalitiepartijen, de liberale FDP en de Groenen. De Groenen lijken rond 14 procent te halen, een teleurstellend resultaat voor de partij die in april nog de kanselier leek te kunnen leveren. De FDP komt uit op ongeveer 12 procent. De twee meest denkbare coalities bestaan uit FDP en de Groenen samen met de SPD, een zogenaamde ‘stoplicht-coalitie’ of, als Laschet zijn bluf waarmaakt, uit FDP, Groenen en CDU/CSU. Zowel FDP-voorzitter Christian Lindner als Groenen-voorzitter Robert Habeck zinspeelden erop dat de twee kleinere partijen eerst met elkaar zouden kunnen onderhandelen om dan samen te beslissen welke van de twee grote partijen, SPD of CDU/CSU, de beste coalitiepartner zou zijn.

FDP’er Lindner benadrukte dat de Duitse kiezer, tegen de Europese trends in, voor middenpartijen koos en niet naar de politieke flanken is uitgeweken. De socialistische Die Linke verloor flink en behaalde rond de 5 procent, net rond de kiesdrempel. De rechtspopulistische AfD vond opnieuw veel aanhang in de voormalige DDR. In de Bondsdag zal de partij met ongeveer 11 procent vertegenwoordigd zijn. Tot frustratie van veel AfD’ers moest hun verkiezingsfeest plaatsvinden in een trouwzaal boven een dierenwinkel in een Berlijnse buitenwijk, omdat vrijwel niemand een zaal aan de partij wilde verhuren.