SPD en CDU gaan gelijk op in eerste exitpoll

De Duitse stembussen zijn dicht en de partijen SPD en de CDU/CSU gaan met ieder 25 procent van de stemmen gelijk op in de eerste exitpoll van de omroep ARD. De exitpoll van de omroep ZDF voorspelt dat SPD zondag met 26 procent van de stemmen de grootste partij is geworden. De uitslag is dus nog geenzins zeker: de CDU/CSU ligt ook bij ZDF met 24 procent van de stemmen maar een klein beetje achter in de peiling.

De Groenen lijkt een verrassend klein deel van de stemmen te hebben gehaald. Waar die partij dit voorjaar nog in de running leek om de grootste te worden, duidt de exitpoll van ZDF op slechts 14 procent van de stemmen. Desondanks zou het de beste verkiezingsuitslag zijn voor die partij sinds de oprichting in de jaren zeventig.

Voor Die Linke is het ondertussen spannend of ze de kiesdrempel van 5 procent gaan halen. In de peiling van ZDF lijken ze precies 5 procent van de stemmen te hebben gehaald, maar dit zou bij het tellen van de stemmen dus lager uit kunnen vallen. Hiermee lijkt een regeringscoalitie van alleen maar linkse partijen bij voorbaat uitgesloten.

‘Lange avond’

De 25 procent voor de christendemocratische CDU zou voor die partij het slechtste resultaat bij Bondsdagverkiezingen betekenen sinds haar oprichting in 1945. „Dat doet pijn”, zegt Paul Ziemiak, de secretaris-generaal van de CDU. Desondanks leek de leider van de partij, Armin Laschet, strijdbaar in zijn eerste toespraak na de exit-polls. Hij zegt nog altijd op een coalitie te rekenen onder leiding van de unie van CDU/CSU, samen met partijen „die verantwoordelijkheid willen nemen voor klimaatbescherming en digitalisering”. Daarmee lijkt hij te lonken naar De Groenen en de liberale FDP.

De secretaris-generaal van SPD sorteerde ondertussen voor op winst: „De SPD heeft het mandaat om te regeren. We willen dat Olaf Scholz bondskanselier wordt.” Scholz beaamde dit zelf even later ook in een korte speech. In de eerste prognoses op basis van daadwerkelijke stembusresultaten ligt hij zo’n twee procentpunt voor op Laschet. Net als de CDU, zou ook Scholz graag een coalitie te vormen met de Groenen en de FDP. Laschet en Scholz zijn over één ding eens: „het wordt een lange avond”, voorspelden ze beiden tijdens hun speech.

Lees ook: Waarom de Duitse verkiezingen ongekend spannend zijn

Nieuwe bondskanselier

De grootste partij mag uiteindelijk een bondskanselier gaan leveren. In de peilingen voorafgaand aan de verkiezingen was dat een nek-aan-nekrace tussen de sociaaldemocraat Olaf Scholz (SPD) en de christendemocraat Armin Laschet (CDU/CSU). Laschet is de huidige premier van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Scholz is de huidige bondsminister van Financiën in het vierde kabinet van Merkel.

Laschet raakte nog even in opspraak tijdens het stemmen in zijn woonplaats Aachen omdat hij zijn stembiljet verkeerd had gevouwen. Hierdoor was zijn stem te zien. De Duitse kiesautoriteit liet zondag weten dat zijn stem desondanks gewoon geldt. Laschet stemde overigens, weinig verrassend, op zijn eigen partij.

Voor het eerst in zestien jaar was Angela Merkel niet meer de leider van de huidige regeringspartij CDU/CSU. Iets meer dan 60 miljoen Duitsers mochten zondag hun stem uitbrengen.

De volledige exitpoll van omroep ZDF: