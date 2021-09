Orkest ontstijgt zichzelf onder Duncan Wards energieke leiding

Opslaan in leeslijst

In een half sprintje komt Duncan Ward het podium op. De nieuwe chef van philharmonie zuidnederland heeft een brede lach opgezet en knipoogt joviaal links en rechts het orkest in, voor hij zijn inauguratieconcert inzet.

Hij is 32, bijna de helft jonger dan zijn voorganger Dmitri Liss. Hij dirigeert levendig, met weidse gebaren, heupzwaaien, sprongen en tot de laatste rijen zichtbaar aangezette mimiek. Met resultaat. De opening, ‘Chaos’ uit Die Schöpfung van Haydn, klinkt alvast erg ordelijk.

Lees ook: ‘De bloeitijd ligt hier nog in de toekomst’

De première van de Symphonic Suite die Willem Jeths maakte van zijn nog maar anderhalf jaar oude opera Ritratto, wekt indruk. Een prachtig opzichzelfstaand stuk dat goed duidelijk maakt hoe graag het orkest de wensen van Ward wil uitvoeren. Ze laten zich gewillig langs accenten in de muziek leiden en verglijden als vanzelf van sfeervol, naar melancholisch, naar onderhuids spannend, zonder de draad kwijt te raken.

Het hele concert, met ook het Pianoconcert van Ravel (geschud uit de mouw van pianist Cédric Tiberghien), missen de eerste violen in de hoogte structureel vastigheid. De houtblazers verwarmen de strijkers mooi als ze op de achtergrond spelen, maar waar ze het alleen voor het zeggen hebben manoeuvreren ze log in de porseleinkast. Met name de klarinet perst er een paar weinig subtiele noten uit. Ritmisch neemt Ward nog nergens risico’s.

Maar daar is weer zo’n moment van zuivere communicatie tussen Ward en het orkest, nu in Bartóks Concert voor orkest. De middendelen waren al energiek, maar ook wat eendimensionaal. Het laatste deel daarentegen, knalt eruit vanaf het moment dat Ward met gevoel voor theater een overgang van een staccato- naar een gebonden passage uitbeeldt. Het orkest pikt het als één persoon op en ontstijgt zichzelf. Dat schept hoop. Goeie kans dat Ward de komende drie jaar welkome frisse elan aan het orkest geeft.

Klassiek Inauguratieconcert Duncan Ward, nieuwe chef van philharmonie zuidnederland. Met pianist Cédric Tiberghien. Gehoord: 25/9, Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven. Concert in Maastricht (24/9) terug te kijken op classic.nl ●●●●●