Nieuwe mijlpaal voor Lewis Hamilton in Sotsji, Max Verstappen verrast met tweede plek

Lando Norris, de jonge Britse coureur van McLaren, kon de finish bijna ruiken toen de lucht boven Sotsji betrok en de lang verwachte regenbui losbarstte. Hij leek op het circuit van de Russische badplaats op weg naar zijn eerste grandprixzege en voelde er, met Lewis Hamilton kort achter hem, niets voor zijn banden te wisselen. De gok kwam de 21-jarige Norris duur te staan. Terwijl de andere coureurs, inclusief Hamilton en Max Verstappen, wisselden naar regenbanden verloor Norris zijn grip op het asfalt en zag al glibberend zijn gedroomde succes uit zicht verdwijnen. Hij werd uiteindelijk zevende.

Wat restte, na die chaotische laatste ronden op het Sochi Autodrom, was een uitslag zoals de Formule 1 bijna wekelijks te zien geeft: Hamilton won de Grand Prix van Rusland – zijn honderdste zege in de koningsklasse van de autosport – en Verstappen werd tweede na een indrukwekkende inhaalrace. Zijn attente late pitstop bij de eerste regendruppels, voor de wissel naar intermediates – leverde hem een hoeveelheid punten op waarop eigenlijk niemand bij het team van Red Bull Racing meer had gerekend.

De Nederlander beperkte met die prestatie de schade tot een minimum. Verstappen was in Sotsji als twintigste en laatste van het veld van start gegaan omdat hij al zijn vierde motor van het huidige seizoen had laten inbouwen, waar drie wissels het maximum zijn. Bovendien had hij nog een straf openstaan wegens zijn aandeel in de spectaculaire crash met Hamilton in de vorige race, in Monza. Daarmee eindigde de race voor beide kemphanen.

In de strijd om de wereldtitel nam zevenvoudig kampioen Hamilton aan de boorden van de Zwarte Zee de leiding weer over van Verstappen. De voorsprong van Hamilton (246,5 punten) op Verstappen (244,5) is slechts twee punten.

Met de Grand Prix van Turkije als eerstvolgende afspraak (op 10 oktober in Istanbul) is de spanning in de strijd om het wereldkampioenschap voorlopig gegarandeerd.

Lewis Hamilton op weg naar zijn honderdste overwinning. Foto Alexander Nemenov/AFP

Verstappen was na afloop opgelucht over het resultaat. „Dit resultaat had ik absoluut niet verwacht toen ik vanmorgen opstond”, sprak hij kort na de race. „Met een straf hebben we uiteindelijk maar één positie toe moeten geven. Dat is niet slecht.”

Hij vond het een moeilijke race, waarbij hij zijn inhaalacties halverwege zag stokken. „Ik zat een paar keer vast en moest van achteren uit de problemen blijven. Maar de regen heeft ons geholpen om het laatste sprongetje te maken. En als team hebben we precies op het juiste moment gepit. Ga je een rondje eerder dan rijd je die inters verrot.”