‘Niemand gaat alle problemen oplossen in de komende regeringsperiode’

In Marzahn, een buitenwijk in Oost-Berlijn met kleine speeltuintjes en betonnen flats, leunt mevrouw Braezer, 90 jaar, tegen haar rollator aan, op een plein tegenover het Bürgeramt. Ze kijkt op een rij kiezers die met mondkapjes op en gepaste onderlinge afstand richting de ingang van het gebouw schuift. Naast haar zit een vriendin op een bankje te wachten tot de rij wat in omvang afneemt. Braezer heeft haar stem eerder per brief uitgebracht. „Op Olaf Scholz van de SPD”, vertelt ze. „Ik wil sociale gerechtigheid. Hopelijk kan hij verandering brengen in de thema’s die nu spelen, zoals wonen en klimaat. Ik ben ontevreden over de afgelopen zestien jaar Merkel en ben van partij gewisseld.”

Braezer wandelt elke zondag samen met haar vriendin door de wijk. Ze zwaait naar passerende buurtgenoten. De vuilnisman die een prullenbak leegt die overspoeld is met plastic verpakkingen wordt vriendelijk gegroet. Braezer: „Ik zie nu het liefst een sterke coalitie van de sociaal democraten SPD, de liberale FDP en de Groenen. Dat er Duitse jongeren in hongerstaking zijn gegaan tegen het klimaat vind ik helemaal niks. Maar ik geloof wel werkelijk dat klimaat het grote thema is. De stem hoort nu aan onze kinderen te zijn, en wij horen te stemmen voor onze kinderen.”

In het verlengde van het plein in Marzahn, in een lege winkelstraat, loopt Dario Kaszler, 34 jaar, met zijn zoontje van twee op de arm. Hij heeft gestemd, maar deelt zijn keuze niet. „Zolang AfD zo min mogelijk stemmen krijgt is het goed.” Volgens Kaszler staan er zowel privé - hij is zijn eigen huis aan het verbouwen - als in de politiek grote projecten op de agenda. Maar er wordt volgens hem tijdens het stemmen teveel opgehangen aan een partij om alle verwachtingen voor verandering waar te maken. „Dat is onrealistisch. Ik heb eigenlijk niet het idee dat er grote politieke veranderingen direct na zestien jaar Merkel zullen plaatsvinden. Klimaatcrisis, inflatie, dat zijn zulke grote thema’sś, dat gaan ze niet zomaar oplossen de komende regeringsperiode.”

De 34-jarige Dario Kaszler met zijn zoontje van 2. Foto Gordon Welters

Hij is wel benieuwd hoe de samenwerking in de nieuwe coalitie zich gaat ontwikkelen. „We krijgen een nieuwe Kanzler of Kanzlerin. Het is misschien wel vergelijkbaar met als er bij mijn werk een nieuwe chef aantreedt. Ik hoop op zoveel mogelijk stabiliteit en zo min mogelijk strijd tussen de verschillende partijen.”

Behoefte aan stabiliteit en continuïteit staat voor de 82-jarige Jürgen Latwezen centraal tijdens de verkiezingen. De gepensioneerde elektrotechnicus zit op een houten bank in de zon en houdt een wit petje vast. Zijn handen trillen af en toe. „Ik ben erg tevreden over de periode Merkel, en wil dat het werk van het CDU wordt voortgezet.” Latwezen bracht zijn stem op Laschet per post uit. „Het liefst zie ik een coalitie met CDU en de FDP.” Dat de beide partijen waarschijnlijk te weinig stemmen krijgen voor een coalitie vindt hij jammer. „Oké, dan de Groenen erbij als het moet. Maar hoe zetten ze dan overheidsgeld in als iemand werkloos is? Die kant smijt het geld weg.”

Latwezen stemt sinds de val van De Muur op het CDU en is de partij altijd trouw gebleven. Hij was eerder lijstduwer voor de regionale verkiezingen, en kent veel mensen die politiek actief zijn in Marzahn. Zo ook lerares Petra Pau van Die Linke die op de poster naast de speeltuin tegenover hem hangt voor de regionale verkiezingen. „Kan wel zijn. Maar ik heb de ziekte van Parkinson en gelukkig geen dementie. Ik ben in de DDR groot geworden, en wil Die Linke nooit meer terugzien.”

Volledig andere uitslag

Studenten Linda Gundermann en Jule Laser, beide twintig jaar, stemmen voor de eerste keer. „Als alleen de jongeren zouden stemmen deze verkiezingen dan zouden we een volledig andere uitslag zien.” Ze stemden allebei per post. De studenten zitten op een bankje aan de rivier de Spree, achter het Bondsdaggebouw. Op de dichtstbijzijnde brug staat in rode graffiti op de muur: Die Politik hat versagt - de politiek is mislukt.

Zo ervaren de jonge twintigers het niet. Gundermann: „Wij zijn opgegroeid met Merkel, en vinden het ook jammer dat het tijdperk eindigt. Ze bracht stabiliteit.” Laser: „Maar het is moeilijk, we hebben nu waanzinnig veel problemen. Klimaat, onderwijs, CO 2 -uitstoot.” Gundermann lacht: „En de Deutsche Bahn. Maar we vinden het ontzettend belangrijk om voor de eerste keer te stemmen, het komt er nu echt op aan. We zweefden tussen twee à drie partijen en hebben uiteindelijk strategisch gekozen.” Laser: „Ik was voor de SPD maar er gebeurde niks, lijsttrekker Scholz heeft niet zoveel gedaan. Het is meer zo dat de andere kandidaten Baerbock en Laschet een slechte campagne hebben gevoerd.”

We hebben nu waanzinnig veel problemen: klimaat, onderwijs Jule Laser jonge kiezer

Ze hopen op een coalitie van de SPD, de Groenen en Die Linke. Gundermann: „Niemand wil minder vliegen of minder op de snelweg rijden, en dat is een probleem. De andere partijen zijn teveel op de economie gericht.”

De 44-jarige muzikant James Emuze zit op de stenen voor het Centraal Station van Berlijn in de zon te wachten op zijn volgende trein. „Ik heb strategisch Groen gekozen, veel jongeren gaan daarop stemmen en ik hoop dat er dan een coalitie van SPD, de Groenen en Die Linke kan ontstaan. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik nu met de kinderen weer wat vaker auto rijd en wat sceptischer ben geworden. Ik stemde vroeger linkser.”

De belangrijke thema’s zijn volgens Emuze hervorming van de landbouw en bewaking van de integriteit van het rechtssysteem. „Ik kom uit Mecklenburg-Vorpommern, we hebben daar een groot probleem met extreem rechts. Ik wil niet dat zij deel uitmaken van de politie en het leger.”

Emuze vindt het spannend, over de uitslag van de verkiezingen durft hij geen voorspelling te doen. Er zijn aan alle politieke kanten veel zwevende kiezers, veel mensen zijn er nog niet uit. „Ook mijn vrouw, zij heeft nog niet gekozen en zal in het stemhokje pas haar uiteindelijke beslissing nemen.”