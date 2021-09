Natascha twijfelt al 57 jaar over wat er in haar jeugd is gebeurd

Het zaaltje in Maarssen is afgeladen. Wat een chaos, denkt Natascha Adama, nadat ze een tijdje heeft zitten luisteren. Om haar heen begint de een na de ander te snikken. Als ze beter om zich heen kijkt, valt haar op dat het nogal een witte bedoening is. Ze ziet twee vrouwen met een Indisch uiterlijk, maar niemand die op haar lijkt.

‘Verbreek de stilte’, zo heet de bijeenkomst op 30 september 2019. Het is de start van een groot onderzoek naar afstandsmoeders: vrouwen die tussen 1956 tot 1984 onder druk van hun omgeving hun kind moesten afstaan, meestal omdat ze ongehuwd zwanger waren geraakt. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) houdt een openingspraatje. Vanaf morgen, zegt hij, is er een aanmeldpunt voor iedereen die vanaf de jaren vijftig bij een onvrijwillige adoptie betrokken is geweest. Vandaag kunnen moeders en kinderen alvast met de onderzoekers in gesprek.

Adoptie 15.000 kinderen afgestaan Tussen 1956 (het moment dat adoptie in Nederland wettelijk werd geregeld) en 1984 (toen vrouwen officieel de mogelijkheid kregen abortus te laten plegen) zijn in Nederland ongeveer 15.000 kinderen afgestaan, waarvan een groot deel door ongehuwde vrouwen. Veel van deze ‘afstandsmoeders’ zeggen dat zij tot deze keuze werden gedwongen door familie, hulpverleners en maatschappelijk werkers. Vrijdag begon de rechtszaak van afstandsmoeder Trudy Scheele-Gertsen (75) en Bureau Clara Wichmann tegen de staat. Scheele-Gertsen hoopt aan te tonen dat de overheid onrechtmatig handelde en wil dat „een kloppende versie van de geschiedenis wordt opgetekend”.

Adama voelt zich die middag in Maarssen niet senang, vertelt ze bijna twee jaar later op een terras in Leiden. „Er hing een bepaald sfeertje. Vooraan zaten vrouwen die elkaar goed leken te kennen. Ze kwamen uit Brabant, uit het katholieke tehuis Moederheil, ze waren de hele tijd aan het woord.” Hoe langer ze luistert, hoe meer ze zich begint af te vragen of er in de zaal mensen zijn die zich in háár verhaal herkennen: mensen of families uit Suriname of de Antillen, die niet door de kerk, maar door instanties onder druk werden gezet hun kinderen af te staan. Die moeten er toch zijn? Ze steekt haar hand op, maar de dagvoorzitter gaat er niet op in. „Dat komt later wel aan de orde”, zegt ze.

Gescheiden van haar moeder

Het leven van Natascha Adama is een zoektocht. Al 57 jaar twijfelt ze over wat er in haar vroegste jeugd precies gebeurde, over wat de waarheid is. In 1964 wordt ze, enkele maanden oud, van haar moeder gescheiden. Haar vader is een 22-jarige Surinamer die in Delft studeert, haar moeder is voor een opleiding verpleegkunde vanuit Curaçao naar Nederland gekomen en kort op elkaar drie keer zwanger geraakt. Net als haar oudere halfzusjes wordt Natascha Adama onder toezicht gesteld, ze komt in een pleeggezin in Schiedam terecht. „Omdat mijn moeder geen geld, geen woning en geen hulp had, zou ze niet voor me kunnen zorgen.”

Als ze rond haar derde jaar weer bij haar biologische ouders in Suriname gaat wonen – waarschijnlijk na bemoeienis van haar vaders familie – voelt ze zich van hen vervreemd. Over haar achtergebleven halfzusjes en het pleeggezin wordt in de jaren die volgen nauwelijks gesproken. „Ik herinner me dat ik op de stoep zat van ons huis in Paramaribo en de vliegtuigen zag opstijgen. Aan iedereen die het maar wilde horen, vertelde ik dat mijn zussen in Holland waren en dat ik gauw terug zou gaan om ze te zien.” Hoewel ze tot haar 21ste in Suriname blijft, wordt het nooit ‘haar’ land, vertelt ze. „Ik kon niet wennen. Er klopte iets niet.”

In de nazomer van 2019 hoort ze dat er een onderzoek komt naar ‘binnenlandse afstand en adoptie’. Maar in plaats van de begrip en erkenning, waar ze op hoopte, ervaart ze nu machteloosheid en frustratie. Ze deelt haar verhaal om uit te leggen hoe gebeurtenissen van meer dan vijftig jaar geleden nog altijd haar leven bepalen. „Het heeft mijn familie verscheurd. Als zulke dingen je overkomen, zijn de volgende generaties doomed.”

Een rode draad in haar verhaal zijn documenten. Of eigenlijk: het ontbreken daarvan. Net als duizenden andere ‘afstandskinderen’ kreeg ze geen inzage in haar dossier. Als ze eind jaren negentig aanklopt bij Stichting Fiom, de Federatie van Instellingen voor Ongehuwde Moeders, zeggen ze niets van haar te hebben. „Terwijl ik het met mijn eigen ogen heb gezien. Het lag op schoot bij een maatschappelijk werkster, een joekel van een dossier. Ze wilde het niet geven. Ik bleef aandringen: wie waren mijn pleegouders? Vertel me ten minste hoe die mensen heten.”

Uiteindelijk geeft de Fiom-medewerkster haar een naam. Met die aanwijzing zoekt Natascha Adama verder. Ze vertelt hoe ze op een dag telefoonboek pakt, de naam opzoekt en op goed geluk het eerste nummer draait dat ze ziet. Het is raak: ze krijgt een schoonzus van haar pleegvader aan de lijn, die zich haar direct herinnert. („Ze zei dat ik een lieve baby was.”) Later spoort ze haar oudere halfzus Eldrith op, die door haar pleegouders geadopteerd is en bij hen opgroeide. Eldrith blijkt verslaafd, ze leeft op straat en werkt als prostituee. Ze heeft twee kinderen gekregen, die ook door de pleegmoeder in huis zijn genomen.

Stateloos

De jaren daarna reist Adama stad en land af voor meer informatie, soms bijgestaan door advocaten. Ze wil échte antwoorden op de vragen die haar al zo lang bezighouden. Wie waren de mensen die ooit voor haar zorgden? Hoe kan het dat niemand iets weet over haar verleden? Maar er is ook noodzaak: omdat ze nergens staat ingeschreven en Nederland en Suriname ruziën over haar nationaliteit, is ze stateloos.

Tijdens haar zoektocht komt ze erachter dat haar pleegvader al is overleden. Haar pleegmoeder leeft nog wel, maar dementeert. Omdat haar jeugdzorgdossier nooit boven water komt, is Adama op secundaire bronnen aangewezen. Aan de hand van verhalen van Eldrith en diens kinderen, haar biologische moeder en de schoonzus, reconstrueert ze hoe het er tussen 1961 en eind jaren ‘90 in het pleeggezin aan toe is gegaan. Al haar bevindingen zet ze in een document, dat ze deelt met NRC.

Het is een grimmig beeld. „Het eerste huis was druk en lawaaiig, vies en veel te klein voor drie pleegkinderen”, vertelt Adama. Haar wieg stond in de woonkamer. „Omdat ik een beweeglijke baby was, werd ik vastgebonden aan de spijlen van het bedje.” De pleegkinderen werden gekleineerd, verwaarloosd, mishandeld en ingezet als huishoudelijke hulp. De pleegvader was chronisch ziek en liet Eldrith naakt bij hem in bed slapen. In het dossier van haar nichtje leest Adama dat Eldrith aan een maatschappelijk werker heeft verteld dat ze als meisje door een oom „handtastelijk” is benaderd.

Adama constateert dat er al die jaren nooit onderzoek is gedaan naar de geschiktheid van de pleegouders. De vroegere jeugdzorg was volgens haar een „bolwerk van particulieren die aan liefdewerk deden”. Toezicht ontbrak. De pleegmoeder zou nooit kinderen hebben gewild: „Zij en haar man waren lid van de Arbeiders Gemeenschap en gaven gehoor aan de oproep om kindjes uit de bushbush een beter leven te geven. In hun ogen waren we een product van het zondige en losbandige gedrag van onze biologische moeder. Ze hebben ons dankbaarheid en schaamte ingeprent.”

Aanmeldpunt

Terug naar 30 september 2019 in Maarssen. De conferentie loopt bijna ten einde als Natascha Adama minister Dekker aanklampt. Ze wil weten of het onderzoek wel écht alle belanghebbenden bereikt. Hoe zit het met de afstandsmoeders uit de voormalige Nederlandse koloniën? Weet de minister dat het niet alleen de kerk, maar ook de overheid was die meewerkte aan het scheiden van ouders en kinderen? Dat er op bepaalde vrouwen werd neergekeken? Ze denkt aan een opmerking van haar moeder: „We werden navenant anders behandeld, de Indische meisjes en ik.”

De minister raadt haar aan contact te zoeken met de leider van het onderzoeksteam, een ambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze laat een briefje met haar gegevens achter, maar teruggebeld wordt ze niet.

Als het onderzoek naar afstand en adoptie dat najaar begint, heeft ze er een slecht gevoel over. Adama – gepromoveerd politicoloog – twijfelt aan de wetenschappelijke opzet van de studie. Betrokkenen kunnen hun verhaal doen bij het aanmeldpunt van het ministerie van Justitie en Veiligheid, daarna volgt een verdiepend onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut. Maar welke getuigenissen in aanmerking komen voor dat onderzoek en wie daarover gaat, is onduidelijk.

Adama vreest dat het een studie gaat worden die niet het hele verhaal vertelt. „Ik kan mij voorstellen”, mailt ze Verwey-Jonker in oktober 2019, „dat het onderzoek rondom afstand van kinderen uit de voormalige rijksdelen minder prioriteit geniet.” Hoe denken de onderzoekers dit te ondervangen?

Ze is niet de enige met dit soort zorgen. In de zomer van 2020 bereiken kritische geluiden de Tweede Kamer. Minister Dekker erkent dat er door het ministerie fouten zijn gemaakt, het onderzoek komt grotendeels stil te liggen.

Hoe groot het fiasco is, blijkt een jaar later. Een commissie van onafhankelijke deskundigen die zich heeft gebogen over de gang van zaken bij het aanmeldpunt, noteert in een pijnlijk rapport fout op fout op fout. Ten eerste blijkt J&V de hoeveelheid aanmeldingen te hebben onderschat, waardoor er externe krachten moesten worden ingeschakeld voor de zeer gevoelige intakegesprekken. Het kon weken duren voordat melders teruggebeld werden en ook de mailbox is „lange tijd” niet beheerd. Geïnterviewden kregen niet de mogelijkheid geboden hun aanmeldverslag te controleren. Wie die daar wél actief om vroeg, trof „soms (forse) inhoudelijke fouten” of „persoonlijke observaties” aan: „bijvoorbeeld dat, kennelijk op basis van het interview, hun moeder als licht verstandelijk beperkt werd aangemerkt”.

Tot overmaat van ramp is er aan de melders geen schriftelijke toestemming gevraagd voor de verwerking en het opslaan van hun gegevens – een vereiste volgens de privacywet. De gespreksverslagen zijn door het ministerie bewaard in een onbeveiligde omgeving, waardoor ze ook voor niet-betrokken ambtenaren toegankelijk waren – reden voor minister Dekker om bij de Autoriteit Persoonsgegevens melding te maken van een datalek.

Dat het aanmeldpunt werd bemenst door medewerkers van Stichting Fiom– een organisatie die in het verleden een actieve rol speelde bij afstand en adoptie – schaadde volgens het rapport het vertrouwen van de melders. De commissie ziet parallellen met het verleden en vreest voor her-traumatisering: „Ook nu is er sprake van een afhankelijkheidsrelatie met een machtige overheid die fouten maakt en die daarover niet helder en transparant communiceert”, schrijft ze. „Erger nog, die overheid lijkt wederom te proberen om de fouten te bagatelliseren of te verhullen.”

Natascha Adama vindt het allemaal zeer herkenbaar. Het telefoongesprek met het aanmeldpunt verliep heel moeizaam, vertelt ze. Tegen een vervolggesprek zag ze daardoor huizenhoog op. „Het waren vervelende, slopende gesprekken. De medewerkster van het aanmeldpunt was ronduit onbeleefd. Ze wilde niet zeggen wie ze was en waarvoor ze werkte, terwijl ik mijn hele hebben en houwen moest delen. Toen ik vroeg wat er met mijn informatie zou gebeuren, reageerde ze geïrriteerd, agressief bijna.Het duurde twee uur. Ik moest dingen soms vier, vijf keer herhalen.”

Erger dan het gebrek aan compassie, vindt ze de respectloze manier waarop ze werd bejegend. „Vol dedain, vol vooroordelen. Bijvoorbeeld dat mijn familie in Suriname uit een lagere sociale klasse zou komen. Toen ze me vroeg wat ik nu deed en ik vertelde dat ik aan de universiteit werk, zei ze: ‘Goh, wat knap! Dat doet mij toch deugd, dat u zo goed terecht bent gekomen.”

Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat desgevraagd weten de fouten bij het aanmeldpunt „ten zeerste” te betreuren. Hoe het verder zal gaan met het verdiepende onderzoek is nog niet duidelijk: demissionair minister Dekker verwacht de Tweede Kamer hierover begin oktober te informeren. Wat vaststaat, is dat er met „belangengroepen” zal worden overlegd: „We willen in het besluit over de toekomst van het onderzoek hun wensen meewegen.”

Vijftien maanden stil

Het Verwey-Jonker Instituut ging het afgelopen jaar door met literatuur- en archiefonderzoek, maar omdat de verslagen van de intakgesprekken nog niet zijn goedgekeurd, liggen de diepte-interviews nu al zo’n vijftien maanden stil. „Dat vinden wij veel te lang, juist ook voor de mensen die zich hebben aangemeld”, zegt een woordvoerder. „De hele gang van zaken heeft het vertrouwen in het onderzoek geen goed gedaan.”

Op de vraag of er oog zal zijn voor de verhalen zoals die van Natascha Adama, antwoordt Verwey-Jonker dat dit wel de bedoeling is. „Ook onder de geadopteerden hebben we oog voor verschillende deelgroepen.” Tot nu toe heeft een aantal mensen met een achtergrond in de voormalige koloniën zich gemeld.

Adama twijfelt of het genoeg zal zijn. „De clou is: veel van de betrokkenen zijn helemaal niet op de hoogte van de activiteiten van de Nederlandse overheid. En wat je niet moet vergeten: er rust een taboe op dit verleden. Er is veel schaamte en verdriet.”

Wat haar situatie extra lastig maakt, merkt ze, is dat ze niet alleen een afstandskind is, maar ook in de pleegzorg kwam. Hoe bewijs je wat er is gebeurd binnen de vier muren van een pleeggezin? Het Schadefonds Geweldsmisdrijven – dat tot 2022 een tegemoetkoming van 5.000 euro uitkeert aan slachtoffers van geweld in de jeugdzorg – liet weten Adama’s aanvraag te zullen afwijzen omdat ze haar verhaal niet kan onderbouwen met papier. „Zie je hoe wrang dat is? Ze vragen mij om documenten waarvan het ministerie zelf erkent dat ze er niet zijn. Het is een chaos, niemand neemt verantwoordelijkheid en de overheid leert niets van eerder gemaakte fouten. Uiteindelijk is het een moreel vraagstuk, dat kun je niet op juridische wijze afhandelen. Ze hebben gewoon voor God gespeeld.”