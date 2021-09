Minder moorden in 2020, maar meer jonge slachtoffers

Er zijn vorig jaar 121 mensen in Nederland slachtoffer geworden van moord en doodslag, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat zijn er vier minder dan in 2019.

Het totaal aantal levensdelicten daalt sinds het begin van de eeuw al gestaag. Tussen 2000 en 2004 kwamen er gemiddeld 236 mensen in Nederland door moord of doodslag om het leven, terwijl dat er de afgelopen vijf jaar gemiddeld 125 per jaar zijn.

Daders zijn meestal een man. In 2020 was dat in 95 procent van de gevallen zo. Vrouwen werden in bijna zes van de tien gevallen door hun partner of ex-partner van het leven beroofd. Mannen worden vaak door een vriend of kennis vermoord of door een onbekende dader. In een op de zes gevallen ging het om een afrekening in het criminele circuit.

Het aantal jongeren onder de twintig jaar dat slachtoffer werd van levensdelicten steeg van tien in 2019 naar achttien in 2020. Slachtoffers jonger dan tien jaar zijn volgens het CBS vrijwel allemaal door hun vader of moeder omgebracht en bij jongeren tussen de tien en twintig jaar is de dader vaker een kennis of een vriend.