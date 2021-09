Meerderheid Zwitsers steunt homohuwelijk in referendum

Zwitserse kiezers lijken zich zondag in een referendum in ruime meerderheid te hebben uitgesproken voor het homohuwelijk. Dat blijkt uit een exitpoll van GFS Bern. Volgens het onderzoeksbureau heeft 64 procent van de kiezers voor legalisering van het homohuwelijk gestemd. In december 2020 nam het Zwitserse parlement al een wetswijziging aan die het huwelijk ook voor stellen van hetzelfde geslacht mogelijk maakt. Het referendum werd georganiseerd nadat tegenstanders van de nieuwe wet 50.000 handtekeningen hadden verzameld.

De definitieve uitslag wordt in de loop van de dag verwacht. Partners van hetzelfde geslacht kunnen in Zwitserland al sinds 2007 een geregistreerd partnerschap afsluiten, maar dat brengt niet dezelfde rechten met zich mee als een huwelijk. Het is daarmee bijvoorbeeld niet mogelijk om kinderen te adopteren of via spermadonatie kinderen te krijgen. Dat laatste was tot de wetswijziging alleen toegestaan voor getrouwde heterovrouwen. Homoseksualiteit is sinds 1942 niet meer strafbaar in Zwitserland.

De tegenstanders, onder aanvoering van de rechtse Volkspartij, voerden campagne tegen het recht van lesbische koppels om kinderen te krijgen via een spermabank. Omdat de naam van de donor pas op 18-jarige leeftijd bekend wordt gemaakt, zou het de kinderen beroven van „het recht op een vader.” Het merendeel van de Zwitserse kiezers lijkt het daar niet mee eens te zijn. Volgens voorstanders van de wetswijziging kan het vanwege administratieve procedures nog maanden duren voordat partners van hetzelfde geslacht daadwerkelijk kunnen trouwen.