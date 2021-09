Lil Nas X brengt de dansvloer én de zakdoekjes in beweging

Rapper Lil Nas X weet zelfs de gevangenis aantrekkelijk te maken. Als hij, in de clip bij zijn recente hit ‘Industry Baby’, door een rechter wordt ‘veroordeeld’ tot de cel, ontmoet hij daar tientallen in roze overall geklede lotgenoten die met hun billen draaien tijdens corfee, en naakt onder de douche hun synchrone dansjes uitvoeren. Lil Nas X kijkt tevreden.

Lil Nas X is de eerste openlijk homoseksuele rapper die Amerika verovert. Hij is 22 jaar, van Dominicaanse afkomst en valt onder het genre ‘pop-rap’. Lil Nas X, geboren als Montero Lamar Hill in Lithia Springs, Georgia, maakt rap toegankelijk door het met pop-details te mengen: melodieuze zangpartijen, vrolijke gitaardeuntjes, en hier en daar een ballade.

Vorige week verscheen, nadat hij al enkele jaren bekend was door zijn singles, het debuut: Montero - net als hijzelf vernoemd naar een type Maserati. Het album wordt al beschouwd als een van de commerciële hoogtepunten van het jaar. En inderdaad, de hitlijsten worden moeiteloos bestegen door dit exuberante werkstuk. Ook in Nederland: het feestje, afgelopen donderdag in Paradiso, Amsterdam, ter gelegenheid van de lancering van Montero, was uitverkocht. Lil Nas X was er niet, maar de zaal was ingericht in zijn stijl, zowel kinderlijk (veel roze en eenhoorns) als uitdagend: met een springkussen aan de ene kant van de zaal, en getrainde paaldanseressen en vogue-dansers aan de andere kant.

Het album Montero bestaat uit twee delen: de eerste helft biedt een reeks opwindende liedjes met exuberante instrumentaties. Waarna de tweede helft opvalt door introverte nummers met pijnlijke onthullingen over het leven van de jonge, nog niet openlijk homosexuele Montero Lamar Hill, in Lithia Springs.

Tienerleed klinkt door in ‘Tales of Dominica’, waarin hij zingt: „These gay thoughts would always haunt me/ I prayed God would take it from me.”

Het is een sober liedje, waarin hij zingt, begeleid door getokkel op akoestisch gitaar. Langzaam breidt de instrumentatie uit, en wordt de tekst opgewekter. Hij memoreert de onthulling van zijn geaardheid, in de zomer van 2019: „And I’m happy by the way/ That I made that jump, that leap of faith.” Al levert die openbaring hem veel negatieve berichten op via sociale media, het was vooral een opluchting.

Ongeveer een half jaar eerder had de wereld kennis gemaakt met de rapper, door het nummer ‘Old Town Road’. Lil Nas was destijds nog een medewerker van Six Flags die probeerde door te dringen in de hiphopscene en de wereld van online-roem (middels ‘memes’ op twitter).

Lees ook: Hoe hiphopbeats uit Purmerend basis werden voor een wereldhit

Hij kocht de beat (instrumentatie) van het nummer op een website, voor het inmiddels vaak genoemde bedrag van dertig dollar (de beat was gemaakt door de Nederlandse producer Kiowa Roukema alias YoungKioen). Geïnspireerd door de banjo in de muziek, rapte Lil Nas een tekst over paarden en cowboys, en smolt rap samen met country. ‘Old Town Road’ werd een monsterhit.

Nu, op zijn debuutalbum, speelt Lil Nas geen country meer, afgezien van de banjo’s in het titelnummer. De instrumentaties zijn glanzend zonder glad te worden, ze klepperen met grappige percussie of laten blazers daveren, zoals in ‘Industry Baby’. De glooiende melodie van het ritmische ‘Scoop’ en de melancholie van ‘One Of Me’ laten horen dat Lil Nas X zowel de dansvloer als zakdoekjes in beweging kan brengen. Dat hij de voor hiphop belangrijke thema’s kent, blijkt uit ‘Dolla Sign Slime’ - slime is een hip persoon, in Amerikaanse hiphop-taal. Maar afgezien van dit liedje is de in hiphop vaak heersende obsessie met geld en rijkdom opvallend afwezig. En dat is winst. Lil Nas is een rapper die ook de achterkant van het succes laat zien.

Hoes van ‘Montero’, het nieuwe album van Lil Nas X.

CD pop Lil Nas X – Montero ●●●●●