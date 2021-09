Liefde is een mysterieuze alien

Een fijne theatersfeer moet nog worden gecreëerd in het fonkelnieuwe Amare (de naam klinkt als een zorgkoepel). Donderdag speelde het Nederlands Dans Theater zijn eerste voorstelling in dit nieuwe huis, in een zaal die qua vorm overeenkomt met die van het gesloopte Lucent Danstheater. Opvallend verschil: vaalgele stoelen. Benieuwd of dat went.

Het strak uitgevoerde Bedroom Folk (2015) van Sharon Eyal en Gai Behar vormde een uitstekende opening. Op een pompend ritme lost de synchroniciteit van de samenklonterende groep op, om uiteindelijk weer samen te binden. Goed voor de eerste staande ovatie in het nieuwe huis.

Rising star Alan Lucien Øyen, choreograaf, schrijver en regisseur, maakte met Tell your mom you love your skin zijn NDT-debuut. De Noor staat bekend om theatrale voorstellingen op het snijvlak van dans, tekst, muziek en mime. In het nieuwe werk voor zestien dansers rond het thema identiteit is een intrigerende rol weggelegd voor Boston Gallacher, die als het allegorische personage ‘Liefde’ als een mysterieuze alien rondwaart, lichaam en stem vervormend.

Regelmatig wordt in Tell your mom Liefde aangeroepen door een op de teenpunten balancerende Hoop (Isla Clarke). Dood (Paxton Ricketts), Schaamte (Donnie Duncan Jr.) en een cynische Wanhoop (Tess Voelker) lijken net als Liefde en Hoop de belichaming van hersenspinsels van de stamelende, hopeloos met zichzelf worstelende Scott Fowler. Zijn pogingen om zichzelf te introduceren door zijn woorden aan gebaren te verbinden – Øyens zogenoemde ‘body sync’ – stranden telkens weer, tot wanhoop van Fowler, die minder geschikt is voor dit tijdperk van maakbare identiteiten.

Het stuk is een geabstraheerde opeenvolging van dialogen en sterke, aardse dansdelen voor individuele dansers of het ensemble. Daartussen komen de concretere teksten over „het slagveld van wokeness” of verwijzingen naar lynchpartijen van Afro-Amerikanen enigszins uit de lucht vallen. Ze doen afbreuk aan het geheel van 45 minuten, dat met een flinke snoeibeurt sowieso aan kracht zou winnen.

Tell your mom you love your skin van Alan Lucien Øyen door NDT. Foto Rahi Rezvani

Theater Skin of the mind door Nederlands Dans Theater 1. Gezien: 23/9, Den Haag. Herh: t/m 9/10. Inl: ndt.nl ●●●●●