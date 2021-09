Kunstmest is deel van het probleem, niet van de oplossing

Groene industriepolitiek is het nieuwe toverwoord in Den Haag. Grote industriële vervuilers zouden subsidies moeten krijgen om (sneller) te verduurzamen. Zoals de kunstmestfabriek van Yara in Zeeland, verantwoordelijk voor 2 procent van de nationale CO 2 -emissie. De fabriek wil CO 2 opslaan en een waterstofinfrastructuur aanleggen zodat ze in de toekomst ‘groene kunstmest’ kan produceren, zo was onlangs in NRC te lezen (11/9). Mooie ambitie, maar het is nadenken over oneigenlijke problemen en pseudo-oplossingen.

Eerst en vooral: we hebben geen kunstmest nodig. De natuur maakt haar eigen mest aan, volgens een miljoenen jaren beproefd recept. Bomen verliezen bladeren en takken, planten verdorren, dieren poepen, dieren sterven, bomen vallen om; allerlei plantaardige en dierlijke resten komen op de bodem terecht. Óp en ín de bodem staat een legertje kleine zoogdieren, insecten, bodemdieren, schimmels en bacteriën paraat om die resten tot humus te verwerken.

Kaat Biesemans-Hoogewijs is voedselboswachter.

Niks afval, alles wordt opgeruimd en hergebruikt. Een proces waarbij bovendien koolstof wordt opgeslagen in de bodem. Uit die humus putten planten hun basisvoedingsstoffen. Planten kunnen dus perfect groeien en voedsel produceren zonder kunstmest.

Groeiritme

Mét kunstmest gaat een plant – het woord zegt het al – kunstmatig groeien. Sneller, groter, met uitbundigere bloemen, met grotere vruchten, met meer vruchten, op gepaste(re) tijdstippen, noem maar op. Keerzijde is dat kunstmatig gevoede planten hun natuurlijke groeiritme niet kunnen volgen. Daardoor ontstaan allerlei nevenproblemen.

Deze planten worden intens luie planten. Ze zijn afhankelijk van de voedingsstoffen in de kunstmest. Ze gaan niet meer zelf op zoek naar voedingsstoffen in de bodem. In natuurlijke omstandigheden gaan plantenwortels relaties aan met bodemschimmels, de zogenoemde mycorrhizae. Die schimmels vormen ondergronds kilometerslange netwerken. Deze netwerken vergroten het bereik van de plantenwortels. Ze transporteren water en noodzakelijke mineralen naar de plant. In ruil daarvoor levert de plant suikers aan de schimmels. Het is een mooi staaltje van symbiotische samenwerking.

Kunstmatig gevoede planten ontwikkelen een zwak wortelstelsel, zonder relaties met bodemschimmels. Zo worden ze voor hun water- en voedselopname afhankelijk van de mens, of een door de mens gecreëerd irrigatiesysteem, dat vaak ook kunstmest in een vloeibare vorm verspreidt. Twee vliegen in een klap, zou je denken.

Ware het niet dat kunstmest voornamelijk bestaat uit drie hoofdbestanddelen: stikstof, fosfor en kalium. Het is eigenlijk een soort fastfood voor planten: ze kunnen erop groeien maar het ontbreekt de planten aan voedzame mineralen, die normaal gesproken via de schimmels aangevoerd worden. Planten hebben, net als mensen, een divers en evenwichtig dieet nodig om gezond te groeien en leven.

Kunstmest ontketent een stroom aan onbedoelde negatieve gevolgen

Op kunstmest gekweekte planten hebben bijgevolg een zwakker gestel. Zwakkere planten zijn vatbaarder voor ziekten en plagen: insecten die het blad opvreten, rupsen die de vruchten aantasten, schimmels en bacteriën die vruchtzetting of groei beknotten. Ook daar hebben we allerlei oplossingen voor gevonden: we bedelven de plant onder chemische bestrijdingsmiddelen. Insecticiden in de lucht, om de ‘plaaginsecten’ te bestrijden. Fungiciden in de bodem, om de ‘slechte’ bodemschimmels te weren. Allerlei pesticiden rechtstreeks op de plant om bacteriën en schimmels de kop in te drukken.

Er kleven twee enorme nadelen aan al deze bestrijdingsmiddelen. Enerzijds doden ze niet alleen de beoogde plagen, ze vernietigen ook goedaardige of anderszins onschuldige organismen in hun kielzog. Anderzijds komt een deel van deze bestrijdingsmiddelen verderop in de lucht, in het (grond)water of in de bodem terecht: in sloten en rivieren, in bossen, op de heide, in weides, naastgelegen woonwijken, in zee.

De gevolgen daarvan op de gezondheid van mensen, dieren en planten zijn nog onvoldoende onderzocht. Zeker is dat de massale insectensterfte van de laatste jaren hiermee samenhangt, en dat de waterzuiveringsinstallaties het steeds moeilijker krijgen om chemische resten van onder andere bestrijdingsmiddelen uit te filteren.

Groeicyclus

Bij een natuurlijke groeicyclus zijn deze bestrijdingsmiddelen niet nodig. Planten organiseren van nature hun eigen verdediging. Studies wijzen uit dat planten via de mycorrhizale schimmelnetwerken niet alleen voedingsstoffen maar ook informatie uitwisselen: over predatoren en plagen. Bovengronds lokken planten vogels om ‘plaaginsecten’ op te eten. Ook zijn er waarnemingen van planten die via geurstoffen in de lucht bepaalde roofinsecten aantrekken om een schimmel of andere plaag te komen opruimen. Het bewijs stapelt zich op dat er onder- en bovengronds veel meer gebeurt dan wij met onze zintuigen kunnen waarnemen.

Samenvattend: het gebruik van kunstmest ontketent een stroom aan onbedoelde negatieve gevolgen. Willen we deze kettingreactie met overheidssubsidies ondersteunen? Het lijkt me verstandiger om overheidsgeld te investeren in het beschermen, faciliteren en verstevigen van doortastende en doorontwikkelde oplossingen die de natuur ons (gratis!) biedt. Dát is pas groene industriepolitiek.