Kosten van valincidenten ‘verdubbelen naar 2,4 miljard euro’

Zonder maatregelen zullen binnen tien jaar 50 procent meer ouderen op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen belanden na een val en zullen de directe medische kosten daarvoor verdubbelen tot 2,4 miljard euro per jaar. Dat stelt Kenniscentrum Letselpreventie VeiligheidNL in een prognose maandag over vallen, de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij 65-plussers. Vorig jaar werden bijna 103.000 ouderen na een val behandeld op de spoedeisende hulp. De stijging kan alleen een halt worden toegeroepen door een gestructureerde aanpak van preventie, zoals beweegprogramma’s, aldus de organisatie. „De aanpak van valpreventie is momenteel te ad hoc, kleinschalig en op projectbasis.”

Stijging zal doorzetten

Tussen 2010 en 2020 is het aantal gevallen van ernstig letsel na een val bij ouderen met 11 procent gestegen, en die stijging zal doorzetten, zo is de prognose. Oorzaak is de zogenoemde dubbele vergrijzing: er komen meer ouderen en die bereiken bovendien een steeds hogere leeftijd. „Naarmate de leeftijd vordert neemt het valrisico toe onder meer door minder bewegen, verhoogde kans op ziekten en toenemend medicatiegebruik”, aldus de rapportage. Met name de snelle groei van het aantal 85-plussers draagt daaraan bij.

Lees ook over valtraining voor ouderen: Ouderen op een hindernisbaan: vallen kun je leren

Meer dan ooit is het organiseren van preventie „urgent”, zegt programmamanager Saskia Kloet van VeiligheidNL. „Een ernstige val heeft grote impact op wat er daarna met een oudere gebeurt. De gevolgen lopen uiteen van voedingsproblemen tot eenzaamheid, depressie en het niet meer thuis kunnen wonen. Als je bovendien een reductie op de kosten van de almaar toenemende zorgvraag kunt behalen, dan is de noodzaak van preventie een no brainer. Van ouderen die zijn gevallen en daarvoor naar de spoedeisende hulp moesten, had voor die val 80 procent al een verhoogd risico. Dat laat zien dat je door preventie een enorme winst kunt behalen.”