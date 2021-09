‘Ik zeg altijd: een échte lach, daar gaat het om’

Hij probeert zijn reportages journalistiek te benaderen, zegt hij: „Ik regisseer niet te veel, ik kijk naar wat er gebeurt. Niet: ga daar maar staan en lachen. Door de voorgesprekken weet ik waar ik op moet letten. Een vader die ontroerd raakt, het oogcontact van de bruid met haar beste vriendin. Ik grijp niet in als er iets misgaat. De bruidegom die de verkeerde kant oploopt, een kind dat z’n vinger in de bruidstaart steekt. Dat zijn de momenten die mensen terug willen zien. Niet alleen het standaard groepsportret of de bruid-en-bruidegom-onder-de-kersenbloesem – hoe romantisch ook.”

Cijfers Huwelijksfeesten

In 2020 werd er 20 procent minder getrouwd dan in het jaar ervoor. De branche – horeca, planners, fotografen – liepen daardoor 385 miljoen euro mis. Sinds april stijgt het aantal huwelijken, voor 2022 wordt topdrukte verwacht.

Perfecte plaatjes

Was hij normaal volgeboekt, door corona zakte zijn omzet met twee derde. „Gelukkig kon ik tijdelijk aan de slag als manager in de zorgsector.”

In 2020 werd er volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 20 procent minder getrouwd dan in het jaar ervoor. De branche – horeca, planners, fotografen, autoverhuurbedrijven et cetera – liep volgens ThePerfectWedding.nl 385 miljoen euro mis.

Sinds april van dit jaar stijgt het aantal huwelijken weer, voor 2022 wordt topdrukte verwacht. Nagtzaam ziet het in zijn praktijk weer aantrekken en heeft inmiddels weer een bruiloft per week. „Je ziet dat mensen er nu vaak voor kiezen om het in hun eigen tuin te vieren, tentje erbij. In de horeca was het lastig, alles geplaceerd, mensen hadden geen zin in anderhalve meter afstand op hun eigen feest.”

Sociale media hebben het bewustzijn van mensen beïnvloed, ziet hij. „Al die perfecte plaatjes op Instagram. Dit is de beste kant van mijn gezicht, zeggen ze dan, kun je daar op letten? Je hebt ook bruidsparen die met plaatjes van Pinterest komen – alles tot in de puntjes geregisseerd en gestyled: precies zó willen we het. Ik zeg altijd: het hoeft niet perfect te zijn op de geijkte manier, het moet écht zijn. Een foto, die moet je voelen.”