IJsland krijgt meerderheid vrouwen in parlement na verkiezingen

De parlementsverkiezingen van IJsland hebben een Europese primeur opgeleverd: daar zijn voor het eerst meer vrouwen dan mannen verkozen voor het parlement, de zogeheten Althingi. De definitieve uitslag is zondag bekendgemaakt, zo meldt persbureau Reuters. De huidige coalitie van de Links-Groene Beweging van premier Katrín Jakobsdóttir, de conservatieve Onafhankelijkheidspartij en de centristisch-agrarische Progressieve Partij, behaalde 37 zetels en zal de samenwerking waarschijnlijk voortzetten om te regeren.

33 vrouwelijke politici hebben een zetel bemachtigd. Bij de laatste verkiezingen waren dat er 24. IJsland staat al jaren bekend als land waar gendergelijkheid ver is doorgevoerd, volgens een jaarlijks rapport van het World Economic Forum. Meerdere partijen houden vast aan een vuistregel om een minimumaantal vrouwen op de kieslijst te zetten, al is daarvoor geen specifieke wet. Overigens zijn in sommige andere landen buiten Europa vrouwen vaker in de meerderheid in het parlement: in Cuba is dat nu 53 procent en in Rwanda 61 procent.

Van de drie coalitiepartners deden de rechtse partijen de beste zaken. De progressieve groene beweging van premier Jakobsdóttir verloor drie zetels en staat met 12,6 procent van de stemmen achter de twee bondgenoten. Er moet nog worden besloten of Jakobsdóttir haar positie behoudt, wat volgens de nationale omroep RÚV „niet direct waarschijnlijk” is.