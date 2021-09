Grote meerderheid San Marino stemt voor legalisering abortus

Kiezers in San Marino hebben zondag met een grote meerderheid voor de legalisering van abortus gestemd. Dat meldt persbureau AP op basis van de getelde stemmen van ruim tweederde van de stembureaus. In het referendum stemde 76 procent voor legalisering van abortus, waardoor de kleine, overwegend katholieke, republiek een wet uit 1865 zal moeten herzien.

De overweldigende steun voor legalisering van abortus maakt het voor vrouwen in San Marino mogelijk tot de twaalfde week van de zwangerschap een abortus te plegen. Abortus zal ook in een later stadium nog worden toegestaan wanneer het leven van de zwangere vrouw in gevaar is of als de fysieke en psychologische gezondheid in gevaar zijn.

De katholieke kerk, die een belangrijke rol speelt in het land, was fel tegenstander van het referendum en riep kiezers op het verbod in stand te houden. Vrouwen in San Marino die een abortus wilden plegen gaan vanwege het verbod in hun land meestal naar buurland Italië, waar abortus sinds 1978 is toegestaan.

San Marino is een republiek met 33.000 inwoners, geheel omringd door Italië. Drieduizend inwoners initieerden het referendum middels een petitie. De opkomst bij het referendum bedroeg volgens de lokale zender San Marino TV 41 procent. Het land is een van de weinige Europese landen waar abortus op dit moment illegaal is.