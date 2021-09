Een meerderheidskabinet? Het lijkt ineens weer mogelijk

Ruim zes maanden na de Tweede Kamerverkiezingen, waarin partijen steeds meer afstand van elkaar namen en de formatie met de week in een grotere impasse belandde, lijkt de wil om samen te werken tóch nog aanwezig bij politieke partijen. De vorming van een nieuwe coalitie stond al die tijd stil door blokkades over en weer: D66 wilde niet met de ChristenUnie, VVD en CDA wilden niet met twéé linkse partijen, GroenLinks en de PvdA wilden elkaar niet loslaten.

Aan die eerste blokkade leek dit weekend voor het eerst iets te veranderen.

Dat begon zondag door een interview met ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers in het Algemeen Dagblad. Hij zei „geen boosheid” te voelen over D66, ondanks de uitsluiting door die partij. Segers koos ervoor om over een onderling struikelblok heen te stappen en te zoeken naar de overeenkomsten tussen CU en D66. Een veel gehoord argument om niet nog eens samen in een coalitie te zitten, is het ideologische verschil tussen beide partijen over medisch-ethische thema’s, zoals de embryowet en de initiatiefwet van D66 over voltooid leven. Tegen het AD zei Segers dat „medisch-ethisch heel groot wordt gemaakt”.

Hij legde de nadruk op de onderwerpen waar CU en D66 elkaar de afgelopen vier jaar wél konden vinden en „schouder aan schouder stonden”. „Voor goed klimaatbeleid, voor sociaal beleid, voor de rechtsstaat, voor humaan asielbeleid. Dan is het toch gek om onze relatie helemaal te definiëren aan de hand van één onderwerp?” En: „We willen deuren niet snel en definitief dichtgooien.”

De eerste die knippert

Een paar uur later, op een bijeenkomst met D66-leden in Amsterdam, sprak D66-leider Sigrid Kaag zich uit over de rol van haar partij in de formatie die maar niet op gang wil komen. „Ook wij zijn debet aan de impasse.” Om die te doorbreken wilde Kaag „de eerste zijn die met de ogen knippert”. Kaag zei dat haar partij bereid is „onze politieke blokkade op te heffen”. „Laten we met alle zes de constructieve partijen – VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie – aan tafel gaan.”

Het is nieuw dat Kaag daarmee bereidheid toont te praten met twee confessionele partijen. De D66-leider noemde samenwerken met de ChristenUnie weken geleden al als mogelijkheid voor een meerderheidskabinet, maar dan zonder het CDA. In het eindverslag van Mariëtte Hamer, de voorganger van de huidige informateur Johan Remkes, staat dat Kaag „bereid is tot onderhandelingen met VVD, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie”. Deze zaterdag voegde zij daar het CDA, de politieke partner die de VVD als gewenst acht voor onderhandelingen, ook aan toe.

De oproep van Kaag lijkt niet alleen een antwoord op het complexe vraagstuk dat de formatie inmiddels is, maar ook op de soepel verlopen onderhandelingen over de verbouwing van de begroting van volgend jaar. Vorige week, bij de Algemene Politieke Beschouwingen, wisten de partijen die samen het demissionaire kabinet-Rutte III vormen - VVD, D66, CDA en ChristenUnie -samen ruim twee miljard euro te verdelen om hun politieke wensen (deels) mogelijk te maken. De samenwerking die door de partijen als succesvol wordt gezien, heeft de voorkeur van VVD en CDA om nogmaals samen een coalitie te vormen alleen maar versterkt.

Daarmee staat D66 in de onderhandelingen over een nieuw kabinet alleen. Het is die partij niet gelukt om de eigen gewenste coalitiepartners, PvdA en GroenLinks, mee te nemen naar de onderhandelingstafel. De sociaal-liberalen lijken nu toch invloed te willen uitoefenen door dan maar iedereen uit te nodigen.

Maandag worden de gesprekken van VVD, D66 en CDA met informateur Remkes hervat. Het is van alle drie bekend dat ze de voorkeur hebben voor een meerderheidskabinet, al kreeg Remkes de opdracht om de mogelijkheden tot een minderheidskabinet te onderzoeken.

Op de tweede dag van de Politieke Beschouwingen was al opgevallen dat Rutte had gezegd „alles te bevorderen om te komen tot een stabiel meerderheidskabinet of desnoods, op basis van het rapport van mevrouw Hamer, tot een minderheidskabinet dat in ieder geval kan rekenen op een vruchtbare samenwerking in de Kamer”. De uitlatingen van Kaag en Segers dit weekend hebben die eerste optie, een meerderheidskabinet, weer wat dichterbij gebracht.